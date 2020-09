Promesas de Inglaterra arriesgan duras sanciones por llevar mujeres al hotel de concentración

Las jóvenes promesas de la selección inglesa Phil Foden y Mason Greenwood, quienes hicieron su debut el fin de semana en su visita a Islandia por la Nations League, arriesgan duras sanciones por indisciplina.

De acuerdo a lo publicado por Daily Mail, ambos jugadores llevaron mujeres al hotel de concentración del elenco británico, rompiendo todos los protocolos locales de aislamiento en el marco de la cuarentena.

Las chicas islandesas que estaban junto a Foden y Greenwood los delataron publicando videos en Snapchat, lo que les traerá serios problemas con la federación inglesa.

Uno de los videos publicados por las chicas islandesas:

To be fair to Greenwood and Foden at least they’re social distancing 🤷‍♂️pic.twitter.com/F3yP1fy7iz