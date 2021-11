Mario Balotelli quiere ser héroe de Italia en el repechaje: "Estoy listo para volver"

El italiano Mario Balotelli, delantero de Adana Demirspor en Turquía, manifestó su ambición de regresar a la selección de su país, que deberá jugar en marzo próximo el repechaje en busca del pasaje para el Mundial de Qatar 2022.

"Me siento bien, listo para volver a la selección nacional. Sería un sueño. Dejaría Turquía a pie ahora mismo si supiera que estaré convocado con el equipo en marzo", dijo Balotelli en el Twich de Ocw Sports.

Balotelli, en esta temporada, ha anotado cinco goles y dos asistencias en 12 partidos, aunque siente que le falta un poco más para alcanzar el nivel necesario para ser citado por Roberto Mancini, quien lo dirigió en el pasado en Manchester City.

"Me dijo que me estaba esperando para que pudiera volver. Y lo haré. He tenido noticias de él recientemente. Conoce mi potencial y no estoy en ese nivel. Tengo hasta marzo para recuperar mi mejor fútbol. No estoy tan lejos, solo tengo que trabajar", sentenció.