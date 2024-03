Estados Unidos se burló de México tras obtener su tricampeonato en la Nations League de Concacaf

Estados Unidos le ganó 2-0 a México la final de la Nations League de la Concacaf, y obtuvo su tercera corona en dicho torneo en igual número de ediciones.

El conjunto norteamericano utilizó su red social "X" para vanagloriarse de su tricampeonato y enrostrarle a sus adversarios que son ellos los que dominan el fútbol en dicha parte del mundo.

NOT ONE.



NOT TWO.



THREE IN A ROW. 🏆🏆🏆 pic.twitter.com/wa8Oijgecl