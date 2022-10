Hugo Sánchez: Si me llaman y me dicen que sacan a Martino, yo tomo a la selección mexicana

El ex delantero de Real Madrid Hugo Sánchez, ídolo de la selección mexicana, volvió a criticar al técnico argentino Gerardo Martino se mostró dispuesto a tomar al combinado azteca pese a los pocos días que restan para la Copa del Mundo de Qatar 2022.

En la emisión del programa "Futbol Picante" de ESPN, uno de los panelistas lo postuló como reemplazante del trasandino, ante lo cual el ex goleador reaccionó.

"Si me llaman y me dicen que lo sacan, yo tomo a la selección mexicana a 45 días del Mundial, pero no es cuestión mía", dijo.

Pese a sus dichos, Sánchez aseguró que espera que a México le vaya bien al Mundial: "Una cosa es ilusión, otra cosa es esperanza. Yo tengo esperanza", dijo.