DT de Paraguay y el duelo con Chile: Tenemos fuerzas muy parejas, pero solo quiero ganar

El entrenador de Paraguay, Daniel Garnero, anticipó lo que será la visita de su selección a Chile este jueves por la quinta fecha de las Clasificatorias al Mundial de 2026, augurando un encuentro "parejo" pero que tienen la intención de llevarse los tres puntos.

En rueda de prensa, el estratega argentino comentó que: "Están muy bien todos. La baja de Almirón es importante y tenemos que estar preparados para esto. Considero que, en este partido, tenemos fuerzas muy parejas. Tenemos posibilidades de traer los tres puntos, soy optimista, solo quiero ganar".

"Creo que se va a dar un juego donde ambos equipos buscarán adueñarse el balón, especialmente en el mediocampo", remarcó sobre las claves del partido.

Además, Garnero se refirió a qué espera de sus dirigidos en el choque con la Roja. "Me gusta consolidar un equipo, estoy siempre en la búsqueda. El tiempo de trabajo no es el que queremos, pero cuento con la predisposición de los jugadores y eso me da mucha seguridad", expresó.

"Tenemos muchas alternativas. Ramón Sosa no está al 100 por ciento, prefiero que tenga menos minutos ahora que en el segundo partido. Todos están muy bien. Estamos preparados para afrontar estos dos partidos. Hay mucha seguridad en cada jugador", apuntó Garnero.

Chile y Paraguay se medirán este jueves en el Estadio Monumental desde las 21:30 horas de nuestro país. Podrá seguir este encuentro con la cobertura de Al Aire Libre en Cooperativa y el Marcador Virtual de AlAireLibre.cl.