Federación paraguaya dejó en duda el partido con Chile: "No estamos dispuestos si no nos ceden jugadores"

El presidente de la Asociación Paraguaya de Fútbol, Robert Harrison, advirtió que no están dispuestos a jugar los partidos de clasificatorias este mes, ante Chile y Colombia, si es que no cuentan con todos sus futbolistas, debido a la negativa de clubes europeos a liberarlos en la doble fecha FIFA.

En declaraciones a una radio local, Harrison dio detalles de la reunión con el consejo ejecutivo de Conmebol realizada este miércoles y apuntó que están en busca de soluciones.

"No poder contar con los jugadores sería un enorme perjuicio. Las gestiones se están realizando y esperamos una respuesta. Será difícil jugar en esas condiciones, en donde no se puede contar con nuestros jugadores", señaló.

Harrison explicó que los clubes europeos no están obligados a liberar sus jugadores, por un permiso de la FIFA.

"No les dan el permiso por una reglamentación FIFA, que está vigente hasta el mes de abril, no solo el Reino Unido, sino cualquier club de FIFA. Hemos tenido el caso de New York que no nos quiso ceder nuestro jugador, también los casos de Perú y Venezuela que no contaron con sus atletas, pero para este combo de marzo no estamos dispuestos a jugar si no nos ceden jugadores", advirtió.

Finalmente, indicó que "la FIFA está buscando soluciones, Alejandro Domínguez (presidente de Conmebol) también está trabajando con ellos para buscar una mejor salida".

"Sin jugadores es inviable jugar, la semana que viene hay una reunión para resolver eso", sentenció.