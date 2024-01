Jorge Fossati fue presentado como DT de Perú: No prometo resultados, pero sí poner el alma

El entrenador uruguayo Jorge Fossati asumió este miércoles la conducción de la selección peruana con la promesa de esforzarse para ayudar a recuperar la alegría a los hinchas tras los pésimos resultados en el inicio de las Clasificatorias sudamericanas.

"Si todos nos ponemos la camiseta, es que vamos a sacar a Perú adelante. Acá no hay magos, yo no prometo resultados, pero prometo sí poner el alma", mencionó en en la Villa Deportiva Nacional de Lima, sitio donde fue presentado por el presidente de la Federación Peruana de Fútbol (FPF), Agustín Lozano, y el director general del fútbol de la FPF, Juan Carlos Oblitas.

Fossati matizó que: "Si los resultados no se dieron, no hay un responsable, un grupito, o comando técnico, que sea el único responsable. Nadie va a ganar solo en el fútbol. No tengo la menor duda de que el cuerpo técnico anterior y Juan Reynoso pusieron el alma en esto".

El exguardameta uruguayo cerró en 2023 una exitosa campaña con el club Universitario de Lima con la conquista del título de Liga. Así mismo, aclaró que buscará optimizar el tiempo que tiene y acompañará a la selección sub 23 que disputará el torneo Preolímpico en Venezuela