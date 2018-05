Ricardo Gareca: Creemos que la sanción a Paolo Guerrero es totalmente injusta

El seleccionador de Perú, Ricardo Gareca, calificó este miércoles de "totalmente injusta" la suspensión impuesta por el Tribunal de Arbitraje Deportivo (TAS) al delantero Paolo Guerrero y pidió que el Sindicato Internacional de Futbolistas Profesionales (FIFPro) intervenga ante una situación de "connotación mundial".

"Creemos que la sanción es totalmente injusta, creemos que en esto necesariamente la FIFPro se debe manifestar; esto tiene que tener una connotación mundial respecto a los jugadores, también puede afectar a cualquier otra estrella, o a cualquier otro jugador", alertó Gareca en una rueda de prensa.

El seleccionador agregó que el castigo de 14 meses impuesto a Guerrero, que le impedirá acudir al Mundial de Rusia, "no tiene sentido y se tiene que revertir de alguna u otra manera" porque el TAS admitió que el delantero afrontó "una situación que se pudo comprobar que no saca ningún beneficio".

A pesar de eso, indicó, "perjudican una trayectoria deportiva intachable" y ahora al jugador "le toca vivir una situación realmente muy complicada, muy compleja".

"Desde ese punto de vista, es algo que el fútbol mundial no debe permitir, me parece que sería muy importante que los verdaderos protagonistas de esta historia se den a conocer, que se intente modificar determinadas cuestiones que no tienen que ver con el rendimiento deportivo", reiteró.

El FIFPro pidió este martes una reunión urgente con la FIFA tras considerar "desproporcionado e injusto" el castigo impuesto a Guerrero y aseguró que el Código Mundial Antidopaje "con demasiada frecuencia conduce a sanciones inapropiadas, especialmente cuando se ha establecido que no hubo intención de hacer trampa".

El TAS señaló este lunes, en su resolución, que ha quedado demostrado que el jugador incumplió la normativa antidopaje y pese a "no pretender mejorar su rendimiento con la ingesta de una sustancia prohibida, actuó de manera negligente, ya que podía haber adoptado medidas para prevenir la comisión de una infracción de dopaje".