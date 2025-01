El Sifup consideró “una Burla” el nuevo acuerdo de la ANFP sobre la Segunda División

La decisión del Consejo de Presidentes de la Asociación Nacional de Fútbol Profesional (ANFP) de convertir el campeonato de la Segunda División en una categoría sub 23 generó profundo malestar en los futbolistas, que llevó al sindicato (Sifup) a resolver de forma unánime en decretar un paro.

Para intentar resolver esta situación el ente rector del fútbol chileno tuvo una nueva reunión donde se resolvió hacer modificaciones al torneo de Segunda, partiendo por dejar sin efecto la regla sub 23, y que ahora habrá ocho jugadores sub 25, ocho jugadores de cualquier edad y dos jugadores sub 21.

Al Sifup no le gustó lo acordado por la ANFP

La agrupación de jugadores una vez conocido este nuevo acuerdo lamentaron una vez más haber quedado fuera, y plantearon que “este tipo de acuerdos, que se toman entre cuatro paredes en la sede de la ANFP siguen demostrando que los grandes problemas de nuestra actividad, justamente, viene por normas o políticas creadas por dirigentes que consideran que el fútbol y la Selección Chilena les pertenecen”.

La publicación del Sifup profundiza que las medidas que se tomaron esta jornada van contra lo que la propia ley dictaminó: “12 clubes de la Segunda División reunidos con el directorio de la ANFP, acordaron una serie de restricciones etarias de los jugadores que pueden ir en planilla y aquellos que pueden jugar, teniendo seis de los once futbolistas en cancha límite de edad, lo que es una burla a la ley y al dictamen de la Dirección del Trabajo”.

El Sifup manifiesta que tiene la voluntad para llegar a una solución, pero que no tolerará que haya medida alguna que intente evadir lo que dictaminó la Dirección del Trabajo, lo que a juicio de esta propia entidad no se cumple con las nuevas determinaciones de la ANFP, por lo que el paro continúa.