Gamadiel García: Decidimos no jugar esta semana porque adherimos a las movilizaciones sociales

El presidente del Sifup explicó que los futbolistas no están dispuestos a que se regrese a la acción.

El presidente del Sindicato Interempresas de Futbolistas Profesionales (Sifup), Gamadiel García, comunicó que el gremio decidió no jugar este fin de semana, durante una asamblea de capitanes desarrollada este martes.

A través de un comunicado leído por el ex jugador, el sindicato informó que "como gremio hemos tomado la decisión de no jguar esta semana porque adherimos a las movilizaciones sociales desde el primer día y bajo las actuales circunstancias no podemos estar ajenos al dolor y sufrimiento de nuestros compatriotas".

"La autoridad de Gobierno en conjunto con la ANFP manifestaron estar preparados para reanudar la competencia, sin embargo bajo esta premisa, tampoco es prudente que aquello se lleve a cabo atendida la logística de los clubes para programar sus viajes", agregó el timonel del Sifup.

"Las próximas fechas se irán definiendo en la medida que vayan aconteciendo los hechos y tengamos plena certeza de que existen las medidas de seguridad adecuadas para, primero, los asistentes e hinchas y todos los trabajadores del fútbol, esta decisión dependerá única y exclusivamente de las autoridades respectivas y la ANFP", continuó.

"Los jugadores de fútbol también somos trabajadores y así como nos plegamos al sentimiento social imperante, el que defendemos siempre como primer objetivo, debemos paralelamente volver a nuestros trabajos así como todos nuestros compatriotas se han incorporado paulatinamente a sus labores sin dejar de lado la permanente lucha por las demandas sociales", agregó García.

Por último, afirmó que "mostraremos siempre el mejor ánimo para dialogar considerando la complicada situación que atraviesa nuestro país".