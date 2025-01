Juan Tagle sobre el paro del Sifup: “No todos los dirigentes son personas nefastas”

La huelga del Sindicato de futbolistas Profesionales sigue más firme que nunca, pese a que la ANFP trata de mantener un desarrollo normal de las actividades.

El viernes pasado ambas entidades se reunieron en la Dirección del Trabajo para alcanzar un acuerdo, algo que no se logró en esa jornada y donde no se le vio al presidente de la ANFP, Pablo Milad.

Ante la ausencia del presidente y con un problema gigante en la mesa, Colo Colo, Universidad de Chile y Universidad Católica tomarán las riendas desde su trinchera.

Los tres grandes asistirán a la próxima reunión del Sifup y la ANFP, estarán acompañados de asesores de Primera Dimisión y Primera B, además de un abogado de la ANFP.

En ese contexto, el presidente de Cruzados SADP, Juan Tagle, se refirió al conflicto con la entidad gremial.

Tagle asegura que el Sifup incendia la pradera

Entrevistado por el diario La Tercera, Juan Tagle parte señalando que sobre la huelga del Sifup él prefiere no “alimentar la confrontación. Hay que eliminar las descalificaciones. Antes le mencionaba a los clubes que hacen las cosas bien. Ahora esos clubes, sin distinción, son catalogados como el cáncer del fútbol chileno”.

“Es difícil dialogar así. La comunicación debe ser sobre la base del respeto. No todos los dirigentes son personas nefastas, malvadas, que quieren dañar la actividad. Podemos tener distintas visiones de cómo puede progresar la actividad. Es legítimo”, agregó Tagle en La Tercera.

Consultado sobre su opinión ante la postura del Sindicato de Futbolistas, tagle dijo “Yo tengo buena relación con Gamadiel García y Luis Marín, pero veo las declaraciones y solo incendian la pradera. No sé qué buscan con eso”.

Los problemas de los clubes por el paro del Sifup

Juan Tagle, presidente de Cruzados, da con el principal problema para los clubes y la ANFP frente al paro del Sindicato de Futbolistas Profesionales.

Si esta situación no encuentra un acuerdo, la ANFP entra en problemas con la cadena TNT, encargada de la transmisión del torneo y quien le ganó una demanda por incumplimiento al ente rector del fútbol chileno.

“Se generaría un conflicto con TNT, habiendo otro juicio que perdimos -creo- injustamente, porque no comparto ese fallo. El Sifup recibe un fondo importante de TNT. ¿Quién cree que fue el que pidió a TNT incorporar en su contrato un aporte al Sifup? El famoso Consejo de Presidentes”, dijo Juan Tagle..

“Ahora resulta que ese mismo Sifup, porque no está de acuerdo con algunas decisiones que son propias de la dirección del fútbol, quiere parar la actividad. Pueden dar su opinión. Es válido. ¿Se les puede escuchar más? Sí. ¿Podrá haber errores de no escucharlo a tiempo? Sí, pero la amenaza no mide el daño que eso causa a la actividad de la cual también participan. Sigo creyendo que debe primar el diálogo respetuoso, sin descalificaciones”, cerró el presidente de Cruzados.