Leonel Herrera Rojas lamentó nula ayuda del Sifup a Nelson Sandoval, que perdió una pierna

El destacado exfutbolista nacional Leonel Herrera Rojas conversó con "Viejos Cracks" de nuestras "Tardes Deportivas" de Al Aire Libre en Cooperativa y se quejó por la valoración del Sifup a otroras jugadores que no recibieron un bono que sí se les dio a otros más contemporáneos.

Herrera señaló: "El Sifup dio un bono a exfutbolistas, no sé cómo lo reparten, creo que fue un millón de dólares. Le dieron solo a jugadores de su época hacia adelante, pero los que fundaron el sindicato, hablo de Mario Moreno, Bernardo Bello, Alberto Foullioux, Humberto 'Chita' Cruz, Juan Rodríguez, Hugo Lepe, entre otros. Todos ellos formaron el Sifup y ¿cuándo se les ha hecho un reconocimiento?. Muchos fallecieron, pero quedan sus familias. No miró esa parte el señor Gamadiel García".

"Estaba leyendo lo de Nelson Sandoval, que le cortaron una pierna (por diabetes). Lo han tenido que ayudar personas de otros lados, otros futbolistas, yo lo valoro mucho, pero del sindicato absolutamente nada. No sé cómo se repartió la plata. Es una injusticia muy grande lo que están haciendo los dirigentes actuales del Sifup".

Nelson Sandoval nosotros no te abandonamos, que alegría que gracias a los ex futbolistas sin bono hoy puedes caminar y tener una vida más digna !!!! ❤️⚽️



Corazón contento pic.twitter.com/Dk70390lHo — Rodrigo Perez (@roroperez10) December 15, 2023

La salida de Quinteros de Colo Colo y la polémica de su hijo por subastar camiseta del '91

Por otra parte, Herrera comentó la salida del técnico Gustavo Quinteros de Colo Colo, apoyando la decisión de la concesionaria Blanco y Negro de no renovarle su contrato.

"Me parece lo mejor, la mejor determinación. Siempre he sido contrario a recibir técnicos extranjeros, porque no conocen el medio. Aquí hay muchos cursos, hay que estudiar como cuatro años y gastando 300.000 pesos mensuales, es harta plata y cómo se recupera si después no dan trabajo, hay que buscar escuelas de fútbol y empresas privadas para que te contraten. Si te titular, los mismos dirigentes deberían buscarte".

Además, comentó la subasta de su hijo Leonel Herrera Silva de subastar la camiseta con la que fue campeón de América en 1991.

"La camiseta la tenía en el club en el Estadio Monumental, la mostraron varios años, pero tampoco hubo un reconocimiento a varios jugadores. Hubo varios que dejaron implementos deportivos, no solo mi hijo. El se aburrió de eso y de conversar con los dirigentes de los jugadores, de ofrecérsela también a ellos y no lo 'pescaron', no le 'dieron vola'. Yo lo aconsejé a que hiciera lo que él quiera con la camiseta".

Su trayectoria

Herrera Rojas también comentó su trayectoria, empezando por lo que significó su primo Eladio Rojas en su llegada a Colo Colo en 1966.

"Sin él no habría podido llegar a Colo Colo por la distancia, yo soy de Tierra Amarilla, un pueblo minero del norte, entonces era imposible que llegara un veedor allá. Me probé el año '66 y ahí empezó mi carrera", señaló.

Sobre sus apodos, sostuvo: "Chuflinga me lo pusieron de cabro chico en mi tierra, pero no me acuerdo. Seguramente dije alguna palabra mal. Lo acepté y me gusta mucho- Si me molesta Patitas con Sangre porque me lo pusieron de mala intención, de mala leche".

En otro tema, recordó la final perdida ante Independiente en 1973: "Fue un robo y siempre lo hemos dicho. Cuando fuimos a jugar el primer partido a Argentina, el bus nos llevó a la hora de más taco en Argentina, cambió un neumático, pasó a echar petróleo, llegamos muy justos a la hora del partido, llegamos corriendo al camarín. Don Lucho Alamos no nos pudo dar la charla, fue derecho a jugar".

"En la cancha misma pasaron cosas muy raras, como la expulsión de Sergio Ahumada, en ninguna parte del mundo echan a un jugador por un foul en la mitad de la cancha, puntear la pelota a tres o cuatro metros, no fue más, fue sin garabatos, sin pelear o decir algo indebido, porque estábamos todos viendo en la mitad de la cancha, él era fundamental para nosotros. También metieron al 'Gringo' (arquero, Adolfo) Neff con pelota y todo dentro del arco. Acá en Chile le anularon un gol legítimo a Carlos Caszely, un offside habiendo varios jugadores al lado del arquero. Fue mucha la sinvergüenzura y todavía se siguen arreglando yo creo, los argentinos por ejemplo en el Mundial del '78, cuando le hicieron como siete goles a los peruanos, entonces todo ese tipo de cosas las hacían ellos solamente. De jugar a jugar debimos ser nosotros campeones de América".

"Queda una amargura inmensa de grande porque hubiéramos batido un récord de ser papá e hijo (Leonel Herrera Silva) campeones de América. Estuve muy contento porque además hizo el gol de la tranquilidad. Yo no pude estar porque en ese tiempo yo estaba dirigiendo en Temuco. Lo viví con todo y reventé las tablas de la cama saltando de alegría".

Finalmente, dio detalles de su corta carrera como DT y una incursión en la política: "Cometí un error porque a veces a uno le faltan personas que lo orienten. A mi me estaba yendo bien como técnico, tras una buena campaña en Valdivia y en Temuco y me metí en la política como concejal de La Florida. No me arrepiento, de hecho, creo que cumplí, pero hay políticos que no me gustaron como actuaron".