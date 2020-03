Luis Marín: Se debió suspender todo de forma inmediata, no hemos tenido respuesta de la ANFP

El secretario del Sindicato de Futbolistas Profesionales (Sifup), Luis Marín, cuestionó el procedimiento de la ANFP para suspender el fútbol chileno, asegurando que la decisión debió tomarse antes y que debió correr desde este lunes. Además, tuvo palabras críticas para el actuar del Gobierno.

En conversación con nuestro programa Al Aire Libre PM, Marín aseguró que "no nos parece que el fútbol se suspenda desde el miércoles, creo que debió haber sido una suspensión inmediata, es complicado viajar y que los jugadores estén expuestos y estamos a la espera de que la fecha se suspenda por completo (de la Primera B)".

"No hemos tenido explicación por parte de la ANFP, intentamos comunicarnos tempranamente con el presidente Sebastián Moreno, nos dijo que le devolviéramos el llamado en 10 minutos, no tuvimos respuesta y eso obligó a que nos pronunciáramos sobre lo que creíamos correcto".

Sobre el encuentro de la Primera B entre Temuco y San Marcos de Arica, que está agendado para este hoy lunes a partir de las 21:00 horas, el dirigente señaló que "ese partido está suspendido, conversamos con los planteles y tomaron la determinación, espero que se mantenga una decisión que debió tomar la ANFP desde el comienzo".

"La verdad es que estamos a la espera, con dos partidos de Primera División suspendidos, que la decisión fue tomada por los jugadores, con los dirigentes, y ahora estamos a la espera que la ANFP se pronuncie y acabe todo por completo", añadió con tono de molestia.

En relación a la paralización de actividades de la mayoría de los clubes, aseveró que "me parece lo más lógico, son las medidas que se stán tomando en Europa, con el fin de que no se contagien ellos y sus familías".

Sobre el contacto que tiene el Sifup con los futbolistas de todos los clubes, Marin detalló que "lo tenemos con los capitanes y delegados de cada club, le entregamos protocolos de acción, le dimos teléfonos en caso de emergencia y medidas de cuidado e higiene con su familia, que es lo mismo que tienen que hacer en sus equipos".

"Les dimos toda la información posible de qué hacer en momentos complicados, nadie está ajeno de ser contagiado", añadiendo sobre el portero Sebastián López de Temuco que "está en cuarentena y solo estuvo en contacto un día con sus compañeros".

Finalmente, acerca de las medidas a nivel país, el ex portero fue muy crítico y dijo que "si el Gobierno no toma la iniciativa, que son quienes debiesen estar más al tanto, es difícil que la gente pueda tomar una resolución y hoy estamos en un tema complicado, pasar de una etapa 3 a 4 no es normal, sale una asesora del Minsal y dice que no es conveniente suspender las clases, pasa un rato y se suspenden por completo, entonces ese tipo de descoordinaciones pasan en todos lados".