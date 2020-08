Mario Lepe: Queremos que el Sifup entre en razón

El ex volante y capitán de Universidad Católica Mario Lepe aseguró que los futbolistas retirados siguen negociando con el Sifup a partir del bono que el Sindicato gestionó para jugadores que hayan dejado la actividad desde 2017 en adelante.

"Queremos que el sindicato entre en razón y llegar a un acuerdo. El Sifup no es sólo los que juegan porque si fuera así, los directivos no podrían recibir plata. Una mayor cantidad de gente debe recibir beneficios y ayuda", comentó Lepe en diálogo con DirecTV.

"Hay muchos ex jugadores que lo están pasando mal, que no tienen plata. Nosotros tratamos de ayudarlos. Me he encontrado con realidades complicadas. Me da mucha tristeza", añadió.

"El problema con el Sifup no es por plata. Es por justicia. El Sindicato es de todos. Muchos ex jugadores lo están pasando mal. Todos hemos realizado sacrificios por el Sindicato. Yo luché e incluso quisieron echarme de la UC. El esfuerzo debe valer", complementó.

"La mayoría no quiere pelear con el Sifup. Las primeras conversaciones fueron tensas, pero luego los jugadores retirados nos dimos cuenta que no había que pelear, sino que llegar a un acuerdo, construir algo con quienes están en el Sindicato", explicó.