¿Qué pide el Sifup para bajar el paro de futbolistas?

El Sindicato de Futbolistas Profesionales (Sifup) se encuentra en paro indefinido desde el viernes 3 de enero. Posterior a la asamblea de jugadores, el gremio dio a conocer la medida con varias argumentaciones.

Entre ellas, manifestaron que la decisión fue tomada porque el Consejo de Presidentes de la ANFP no aceptó ninguna de las 11 medidas que le entregaron al ente rector del fútbol, además de la de decisión de hacer que la Segunda División Profesional se jugara sólo con futbolistas Sub 23.

Este martes el sindicato se reunirá con la ANFP y los presidentes de clubes de Colo Colo, Universidad de Chile y Universidad Católica para culminar la mesa de negociación que, según Aníbal Mosa, mostró importantes avances el día de ayer.

Los puntos innegociables para bajar el paro

El petitorio del sindicato incluye 11 medidas para negociar con la ANFP, sin embargo, para la entidad encabezada por Gamadiel García hay cuatro puntos que deben tener una aceptación inmediata.

Los contratos de los futbolistas profesionales no pueden durar solo ocho meses. Los torneos de las tres categorías deben durar al menos 11 meses completos.

Los jugadores lesionados seguirán recibiendo íntegramente sus remuneraciones por parte del club.

La cantidad de extranjeros en cancha habilitados para cada club debe bajar a cinco en la Primera División , con un acuerdo de llegar hasta cuatro máximo en un futuro. En Primera B deben ser cinco también y en Segunda División, tres.

Suspender cualquier limitación de edad en la Segunda División.

Modificaciones, pero con condiciones

En el camino, la ANFP y los clubes de Segunda División acordaron dejar sin efecto la norma Sub 23, sin embargo establecieron que dentro de los 18 citados a un partido debían dividirse entre ocho jugadores Sub 25, ocho sin límite de edad y dos Sub 21.

Además, en la oncena titular los entrenadores tenían que incluir a cinco jugadores Sub 25, cinco sin límite de edad y un Sub 21. Norma que finalmente tampoco fue aprobada por el Sifup y entra dentro de los innegociables de la organización gremial.

Las 11 medidas que envió el Sifup a la ANFP

Esta propuesta fue enviada al Consejo de Presidentes de la ANFP el 5 de noviembre de 2014 y fue publicada por el sindicato en sus redes sociales.

1. Duración de Campeonatos: Los torneos de Primera División, Primera B y Segunda División tengan una duración de, a lo menos, 11 meses completos dentro de un año calendario.

2. El jugador que se encuentre impedido de prestar servicios por lesión producida en partido o entrenamiento de su club o en el trayecto, continuará percibiendo de parte de su institución íntegramente sus remuneraciones.

3. Los clubes podrán habilitar en los registros de la ANFP y mantener simultáneamente en cancha el siguiente número de jugadores extranjeros:

A) Primera División: 5



B) Primera B: 5



C) Segunda División: 3

4. Ascensos: las divisiones del fútbol profesional deberán tener un sistema de ascensos y descensos que sea equilibrado, a fin de priorizar la justa competencia entre clubes. En todas las divisiones deben existir dos ascensos y descensos.

5. Por lo anterior, la Segunda División debiese aumentar a 16 clubes.

6. Modificación regla Sub 21: El fútbol profesional es un deporte que necesariamente debe girar en torno al mérito, condiciones y talento de los deportistas, solicitamos la modificación de la regla contenida en las actuales bases del campeonato nacional.

7. Libertad de participación en distintos clubes: En las tres categorías del fútbol profesional podrán ser inscritos para la 2ª rueda del campeonato nacional los jugadores que hubieren estado inscritos por otro club en la 1ª rueda de este y que no hayan participado en partidos de la 2ª rueda, tal como está normado en la actualidad en Primera División.

8. La garantía que entreguen los clubes a la ANFP para garantizar el fiel cumplimiento de las obligaciones laborales y/o previsionales con sus jugadores, será por un valor equivalente a tres meses del monto bruto de la planilla del plantel profesional.

9. Sanciones dirigenciales: En caso de que durante el desarrollo del campeonato un club sea sancionado con la pérdida de la categoría y/o desafiliado por incumplimientos laborales y previsionales con sus jugadores, los dirigentes y el gerente general de la respectiva institución deberán ser sancionados con la suspensión de, al menos, cinco años de la actividad.

10. Parámetros condición física: todos los datos, análisis, medidas y otros análogos que un club obtenga de sus jugadores deberán ser entregados y puestos a disposición de los futbolistas.

11. El 10% que le corresponde al jugador del monto que un club paga a otro por su transferencia del futbolista, deberá ser efectivamente fiscalizado por la ANFP, no autorizando/registrando/habilitando la transferencia del jugador para incorporarse al club de destino hasta que no se acredite el pago de la respectiva suma al deportista.