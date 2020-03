Sifup pidió a los clubes a suspender los entrenamientos

El Sindicato de Futbolistas Profesionales, a través de su cuenta en Twitter, pidió a los clubes suspender los entrenamientos de los clubes ante la crisis de salud que se vive a raíz del COVID-19, coronavirus.

"La decisión de bajar toda actividad grupal la tomó la autoridad sanitaria, expertos. No es consecuente suspender partidos y no las prácticas", comentó el Sindicato en redes sociales.

"Acá no deben primar intereses particulares: es una crisis mundial, donde el aislamiento y circulación son clave. Exponer=irresponsables", añadió.

