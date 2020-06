Sifup: Proyectar y programar fechas para el retorno del Campeonato es poco prudente

El presidente del Sifup, Gamadiel García, criticó que se hable de posibles fechas para retomar el Campeonato Nacional en el marco de la pandemia, luego que este jueves la ministra del Deporte Cecilia Pérez asegurara a El Mercurio que "el 31 de julio puede ser una fecha adecuada" para el regreso del fútbol.

En conversación con Al Aire Libre en Cooperativa, el timonel del gremio de jugadores dijo sobre esto que "mientras no tengamos números un poco más favorables o que no vayan en ascenso cada día, me parece que proyectar y programar fechas del Campeonato es poco prudente, hay que ver la evolución".

"Por supuesto que el futbolista necesita volver a su trabajo y a entrenar, y para eso va a requerir por lo menos un mes antes de comenzar la competencia. Así que hay que esperar la evolución de la pandemia y que ojalá que nuestra gente de una u otra manera se pueda refugiar", agregó.

En la misma línea, el ex futbolista afirmó que "ningún protocolo te da la certeza que no van a haber contagiados. Lamentablemente el creer que porque el protocolo está bien diseñado y que con eso basta y sobra, me parece que es un error".