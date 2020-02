Colo Colo debutó con goleada sobre Jorge Wilstermann en la Copa Libertadores sub 20

Colo Colo debutó este lunes en la Copa Libertadores sub 20 y lo hizo con goleada por 2-0 sobre Jorge Wilstermann de Bolivia por el Grupo C del torneo que se disputa en Paraguay.

Matías Colossi abrió el marcador en el minuto 24 de partido con un impecable cabezazo, mientras que Luciano Arriagada aumentó antes del descanso, a los 40'.

El equipo que dirige Gualberto Jara cerró el triunfo en el minuto 67 del compromiso gracias a Jayson Rojas.

El próximo rival de los albos será Independiente del Valle, el próximo jueves 20 de febrero, equipo que se estrenó con una victoria por 2-1 sobre Libertad.

⚽👍 Las posiciones del Grupo C de la #LibertadoresSub20 después de la primera jornada.



👀🏆 A classificação do Grupo C após a primeira rodada da #LibertadoresSub20. pic.twitter.com/lSJrBzkREc