El fixture de Chile para el hexagonal final del Sudamericano Sub 20: partidos, equipos, formato, calendario y resultados

Tras superar con solvencia la fase de grupos del Sudamericano Sub 20 en Venezuela, Chile se prepara para afrontar el desafío más importante del certamen: el hexagonal final. Con una campaña que le permitió asegurar su clasificación antes de la última jornada, La Roja Sub 20, dirigida por Nicolás Córdova, llega con la moral en alto y el objetivo claro: seguir demostrando su evolución futbolística frente a las potencias del continente. Este tramo decisivo no solo define al campeón del torneo, sino que también reparte los cupos para el Mundial de la categoría, que se jugará entre septiembre y octubre de 2025 en Chile.

¿Qué equipos participan en el hexagonal final del Sudamericano Sub 20?

El hexagonal final reúne a las seis mejores selecciones del continente, clasificadas tras una intensa fase de grupos. Desde el Grupo A avanzaron Chile, Uruguay y Paraguay, mientras que desde el Grupo B lo hicieron Argentina, Colombia y Brasil. Cada uno de estos equipos demostró su fortaleza, lo que anticipa duelos de alto nivel en la recta final del campeonato.

¿Cómo es el formato del hexagonal final del Sudamericano Sub 20?

El hexagonal final se disputa bajo un formato de todos contra todos, en el que cada selección enfrenta a las otras cinco. No hay semifinales ni final; el equipo que sume más puntos al término de las cinco fechas será el campeón del Sudamericano. En caso de empate en puntos, se consideran criterios de desempate como la diferencia de goles, los goles a favor y el resultado del enfrentamiento directo.

Además, este hexagonal define a los clasificados al Mundial Sub 20 de Chile 2025. Los cuatro primeros de la tabla obtendrán su boleto al torneo, pero si La Roja finaliza en una de esas posiciones, el cupo correrá para el quinto clasificado, dado que Chile ya tiene su boleto asegurado por ser el país anfitrión. Esto significa que podrían acceder al Mundial cinco de los seis equipos participantes.

Los rivales de Chile en el hexagonal final del Sudamericano Sub 20

El camino de La Roja Sub 20 en el hexagonal final será exigente. Su debut será nada menos que ante Argentina, un equipo con el que ya se enfrentó en un amistoso previo al torneo, en el que la Albiceleste se impuso por 3-1. Luego, enfrentará a Paraguay, un rival que buscará revancha tras su último duelo en la fase de grupos.

Posteriormente, Chile se medirá contra Uruguay, un oponente siempre complicado en competencias juveniles. En la cuarta fecha, el desafío será ante Colombia, y finalmente cerrará su participación enfrentando a Brasil, en un encuentro que podría ser decisivo tanto para La Roja como para el resto de los aspirantes al título.

La programación de Chile en el hexagonal final del Sudamericano Sub 20

A continuación, se detalla el calendario de partidos de la Selección chilena en el hexagonal final:

Fecha 1: Martes 4 de febrero

Chile vs. Argentina Estadio: Brígido Iriarte, Caracas Hora: 22:00 (hora de Chile)



Fecha 2: Viernes 7 de febrero

Paraguay vs. Chile Estadio: Brígido Iriarte, Caracas Hora: 19:30 (hora de Chile)



Fecha 3: Lunes 10 de febrero

Chile vs. Uruguay Estadio: Brígido Iriarte, Caracas Hora: 22:00 (hora de Chile)



Fecha 4: Jueves 13 de febrero

Colombia vs. Chile Estadio: Brígido Iriarte, Caracas Hora: Por confirmar



Fecha 5: Domingo 16 de febrero

Brasil vs. Chile Estadio: José Antonio Anzoátegui, Puerto La Cruz Hora: Por confirmar



Las primeras cuatro fechas se disputarán en Caracas, mientras que la jornada final se trasladará a Puerto La Cruz. Los horarios de los partidos están programados en tres franjas: 17:00, 19:30 y 22:00 horas de Chile, facilitando el seguimiento de los aficionados de La Roja.