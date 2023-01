El fixture de la Roja para el Sudamericano sub 20 de Colombia

La selección chilena sub 20 ya empieza a palpitar lo que será su participación en el Sudamericano de la categoría a disputarse en Colombia, el cual vuelve a jugar después de cuatro años y en el que hizo de anfitrión sin tener mucho éxito.

Ahora, el elenco que dirige Patricio Ormazábal busca el sueño de tener un buen papel y lograr un boleto a la próxima Copa del Mundo que se realizará este mismo 2023 en Indonesia.

La Roja forma parte del Grupo B junto a Ecuador, Uruguay, Venezuela y Bolivia. Por la zona A en tanto, se encuentran Colombia, Argentina, Brasil, Paraguay y Perú.

Este es el fixture que tendrá la Roja sub 20 en el Sudamericano:

Ecuador vs. Chile. 20 de enero, a las 21:30 horas de nuestro país.

Chile vs. Uruguay. 22 de enero, a las 20:30 horas.

Chile vs. Bolivia. 24 de enero, a las 21:30 horas.

Venezuela vs. Chile. 28 de enero, a las 20:30 horas.

El calendario completo del torneo: