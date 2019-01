José Sulantay y la selección sub 20: "Físicamente estaban todos muertos y acalambrados"

El director técnico José Sulantay comentó en Al Aire Libre en Cooperativa el debut de Chile ante Bolivia en el Sudamericano Sub 20. Los puntos negativos que más recalcó fue ver a los jugadores "muertos físicamente" antes del final del partido y las pocas veces que "encararon a los rivales".

"Físicamente estaban todos muertos y acalambrados, siendo que era el primer partido. Me dejó muy preocupado ver a los jugadores así, puede ser que en lo físico se excedió o el partido los tensó", dijo el ex técnico de la Sub 20 en los mundiales del 2005 y 2007 de la categoría.

La poca claridad en el juego mostrado por "La Rojita" es otra preocupación que tiene Sulantay, para él, este equipo tiene nombres que deberían marcar muchas más diferencias y no verse tan "opacos" como con Bolivia.

"Tienen que jugar más libre, son jugadores que en su mayoría han jugado en primera división, ninguno marcó la diferencias encarando. Son futbolistas que conducen bien, como Marcelo Allende, pero todos estuvieron muy opacos", afirmó.

Otro ex seleccionador de la Sub 20 que comentó el mal debut de Chile fue César Vaccia. El entrenador cree que no toda la culpa la tiene Héctor Robles y que los jugadores no estuvieron la altura del partido.

"Todo el mundo el culpa al entrenador, pero no creo que Hector (Robles) le haya dicho que jugarán así. Los jugadores no estuvieron a la altura", sentenció.