Almirón: El clásico es el partido más importante, no entiendo la reducción de aforo

El técnico de Colo Colo, Jorge Almirón, se refirió a la reducción de aforo para el Superclásico del domingo en que los "albos" jugarán contra Universidad de Chile ante 32.000 hinchas en el Estadio Monumental, pues cree que es importante que estos encuentros se realicen ante un importante marco de público con la finalidad de que sean espectáculos.

"El clásico es el partido más importante para este país, se enfrentan dos equipos grandes. La reducción de aforo no la entiendo, pero los directivos están encargados de eso, es un tema un poco más profundo, trato de enfocarme en el domingo", dijo en conferencia de prensa.

"Me sorprendió en su momento, hay gente que tiene que profundizar sobre el tema para el bien del fútbol chileno. Queremos que el estadio esté lleno para que sea un espectáculo, que si hay un buen partido esto dé vuelta al mundo, con imágenes de un clásico bien jugado, con energía fuerte", añadió.

"Si nos toca de visitante que también esté lleno, que sea un buen espectáculo para el mundo, no es para sacar ventaja. Estás representando al club más grande de Chile y vamos a jugar el clásico, queremos ganar, siempre respetando al rival, no le faltamos el respeto; es un equipo grande, con grandes jugadores, buen entrnador, un club con historia; es un clásico y hay que ganarlo", continuó.

El argentino fue consultado si es que habla con su plantel sobre la racha negativa de los rivales en duelos de esta envergadura y sostuvo que "todos lo saben, es como hablar que previo al partido de Godoy Cruz que Colo Colo no ganaba en Argentina, que no pasaba instancias decisivas. No toqué nunca el tema. No se toma como algo relativo, eso puede generar presión, el equipo tiene que seguir creciendo, mejorando el juego".

"Los clásicos se ganan. Tenemos que estar atentos, hay jugadores de experiencia que saben qué implica jugar estas instancias. Me gusta, lo disfruto y es lo que nos gusta a todos", expuso.

Tras confirmar que Arturo Vidal jugará contra los azules, el DT dijo que "no cambia mucho la planificación a otro partido, hablamos mucho con los jugadores. Son todos importantes, a todos les toca jugar, todos están entrenando. Creo que en todos los lugares donde me ha tocado estar estamos pendientes de todo, es algo normal, el cuerpo técnico tiene que estar atento, pero en la parte emocional, este tipo de partido genera otra energía".

"Los jugadores se enfocan diferente, más lo que son de casa, entienden qué se juega detrás de este tipo de partidos. No cambiará nada en la planificación, pero es importante ganar para la gente y para seguir creciendo", siguió.