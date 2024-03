Cecilia Pérez contó del tenso momento que vivió en el Monumental

Cecilia Pérez, vicepresidenta de Azul Azul, concesionaria que rige los destinos de Universidad de Chile, se refirió al tenso momento que vivió en el Estadio Monumental en la previa del Superclásico ante Colo Colo.

La exministra tuvo un altercado con el funcionario de Estadio Seguro, Christian Fuenzalida, por vestir una polera de la U.

"Se nos acerca un funcionario de seguridad de nuestro club manifestando que el señor Fuenzalida, que es asesor de seguridad a honorarios de Estadio Seguro, lo había llamado para señalarle que yo no podía entrar con mi polera de la U y que tenía dos opciones: o me la sacaba o iba a proceder a instruir que se me aplicara el artículo 102 del derecho de admisión a los estadios por incitar a la violencia, y que me tenía grabada en video", contó a Las Últimas Noticias.

Pérez fue consultada por su seguridad y expresó que "si en mi país se impone el criterio de que una persona no se vista según su identidad o gusto, porque puede ser agredida, ya sea en un estadio, en la calle o en cualquier parte, es que estamos frente a una sociedad con enfermedad terminal".