Colo Colo quiere extender su supremacía y la U romper el maleficio en Macul en el Superclásico

Colo Colo y Universidad de Chile animarán el Superclásico 193, que se llevará a cabo este domingo a las 18:00 horas (21:00 GMT) en el Estadio Monumental por la octava fecha del Campeonato Nacional 2023.

Este compromiso tiene como gran tema el largo invicto de los "albos" (y a la vez mala racha de los "azules") en Macul en partidos entre ellos, que se extiende 22 años, ya que la última vez que la ganó la U al "Cacique" en ese recinto fue el 9 de septiembre del 2001.

Además, se suma la avasalladora estadística de 10 años sin victorias universitarias en cualquier cancha y torneo, siendo en 2013 el último triunfo estudiantil en el Estadio Nacional.

Por el lado de los locales, la buena noticia llega con las recuperaciones de Erick Wiemberg y Maximiliano Falcón, tras problemas musculares, aunque se espera que el último esté en la banca por decisión técnica.

"Estamos contentos porque recuperamos dos jugadores importantes en defensa. Después, decidiré el domingo con qué equipo entramos, pero la idea es no hacer demasiados cambios, mantener a la mayoría de los que viene jugando para no tener que hacer lo mismo que hicimos hasta el momento, porque tuvimos que hacer demasiados cambios, y eso nos trajo altibajos en rendimiento", expresó Gustavo Quinteros sobre este tema.

Otro que volverá a la titularidad es Leonardo Gil, quien tras una rebelde lesión de espalda ha tenido minutos en segundos tiempos, pero ahora la idea de Quinteros es contar con él desde el primer minuto.

La formación del "Popular" estará compuesta por: Brayan Cortés; César Fuentes, Matías de los Santos, Ramiro González, Erick Wiemberg; Esteban Pavez, Vicente Pizarro, Gil; Marcos Bolados, Fabián Castillo y Leandro Benegas.

En la escuadra de Mauricio Pellegrino la gran duda era la inclusión de Emmanuel Ojeda por un problema en uno de sus tobillos, por lo que apareció Nery Domínguez como opción de reemplazo, aunque el argentino alcanzó a recuperarse.

Otra duda estaba en la ofensiva, ya que el delantero Cristian Palacios dejó atrás problemas físicos, aunque el estratega de la U seguirá confiando en Nicolás Guerra como acompañante de Leandro Fernández.

En la previa de este compromiso, Pellegrino señaló: "Las estadísticas y el pasado, y la historia están ahí y sirven un poco para hablar del tema y al final es algo que no juega. Si tienes un historial favorable, no compite, y si tienes un historia desfavorable. Hay que aprender que cada partido es una historia distinta, asumir el rol que te toca, que ya es difícil porque vamos a enfrentar a un buen equipo y a pesar de lo que haya pasado, porque no te ayuda ni de un lado ni para el otro".

La oncena de los universitarios será: Cristóbal Campos; Andía, Luis Casanova, Matías Zaldivia, José Castro; Ojeda, Federico Mateos, Israel Poblete, Darío Osorio; Guerra y Fernández.

La estadística total del frente a frente de ambos elencos es de: 89 triunfos para Colo Colo, 48 victorias de Universidad de Chile y 55 empates.

