Esteban Paredes: Queremos extender la racha positiva ante U. de Chile

El capitán y delantero de Colo Colo, Esteban Paredes, aseguró que está en buenas condiciones físicas y que en el plantel "albo" está la intención de prolongar la racha positiva ante Universidad de Chile en el Superclásico del fútbol nacional, que no pierden desde hace siete años.

El atacante afirmó que este martes "entrené en forma normal y ayer -lunes- fue diferenciado por un golpe en el cuádriceps. Hoy me sentí bien, estoy motivado para lo que será el domingo un nuevo clásico. Esperamos estar a la altura de lo que venimos haciendo hace años y ganar ese partido, importante para nosotros".

"Vamos a tratar de encarar el domingo con las mejores ganas posibles y como se viene haciendo hace años. Queremos extender esa racha positiva frente a U. de Chile y para eso hay que estar motivados y esta semana entrenar el doble para sacar ese partido adelante", complementó.

"Estoy al cien por ciento, físicamente bien, tuve un trabajo especial en la pandemia y me he sentido de buena forma y manera", puntualizó Paredes.

Además, reconoció que en el "Cacique" están preocupados luego de la derrota ante Santiago Wanderers, "pero más allá de, debemos tratar de mentalizarnos, entrenarmos bien y sacar los partidos adelante sin cometer los errores de este último partido".

El goleador histórico del fútbol chileno también señaló que nunca imaginó que a los 40 años iba a jugar un clásico, pero que la U se tiene que preocupar del equipo completo y no solo de él, mientras indicó que "es raro jugar sin público. Ya lo vivimos el 2012".

"Creo que me quedan tres clásicos más, por ahí", señaló el artillero, quien también destacó que en el plantel hay muchos jóvenes, pero "que tienen experiencia y han jugado partidos importnates", además de apuntar a que le "da lo mismo" que Johnny Herrera ya no sea parte del plantel azul.

"No juego contra Johnny Herrera, jugaba contra Universidad de Chile. Por todo lo que ha pasado y tantos goles que he hecho, por ahí hay una rivalidad como ustedes la pueden ver, pero solo juego con Universidad de Chile, no con Johnny, cuando estaba", finalizó.