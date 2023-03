Esteban Paredes y vuelta de Zaldivia al Monumental: No quiero estar en sus zapatos

El goleador histórico del fútbol chileno, Esteban Paredes, habló en la semana previa al Superclásico de Colo Colo con Universidad de Chile, en la que acompaña al plantel durante las prácticas con miras a su último partido, una despedida programada para el 25 de marzo.

El exartillero "albo" se refirió al regreso a Macul de quien fue su compañero en el conjunto "popular", el defensor Matías Zaldivia, que lo hará defendiendo ahora a los azules.

"No quiero estar en los zapatos de él para ese día", indicó en conferencia de prensa en que presentó el partido contra Colón con el que podrá punto final a su extensa trayectoria.

"Más allá de Zaldivia, creo que Colo Colo tiene que preocuparse de sí mismo y del plantel de la U. Hoy, la U no tiene individualidades con las que pueda ganar un partido solo, va de menos a más, busca un orden, un funcionamiento que le dé ese conjunto de jugadores en el cual para el domingo lleguen, armen jugadas y lleguen al gol", declaró.

"Colo Colo tiene individualidades que pueden marcar diferencias, como Fabián Castillo o Marcos Bolados, que son desequilibrantes por los costados, eso va a marcar el partido", avisó.

También se aventuró a pronosticar un 3-0 y comentó que el gol que más recuerda en un Superclásico fue el número 216 en Primera División: "Fue algo que quedó grabado, en el Monumental y contra la U que fue lo más lindo para mí y la gente, que se quedó celebrando".

Sobre la opción de trabajar junto al plantel "popular" contó que "se me ha hecho difícil. Hoy venía muy nervioso aunque no lo crean, como primer día de clases. 30 jugadores más cuerpo técnico y hay muchos que no me conocen, te genera algo de nervio de tratar de no molestar en nada, porque ya no pertenezco al plantel, pero estoy contento, feliz de que haya un respeto hacia mí, eso lo valoro bastante, nada más que dar las gracias por permitirme estar acá, entrenar, eso es lo más lindo que me ha pasado".

"Estas son semanas diferentes, es un Superclásico que tienes que ganar sí o sí. Colo Colo tiene que ganar por su historia, son ya 22 años, la U tiene la presión que también viene y no puede ganar, así que veo bien a Colo Colo, fue el primer entrenamiento y están con ganas y ansias de ganar el encuentro. A los muchachos los veo bien, es un complemento", expuso.

Para Paredes, en un Superclásico "es cuando más ganas tienes de jugar, quieres salir con ansias a ese partido importante, quieres ganar y hacer goles en el caso de los delanteros, que el lunes todos te saluden, que en la plaza, en el mall, donde vayas, la gente te diga felicidades, es lo más lindo que hay para un jugador, así que para mí, jugar los clásicos significaba todo y dar el cien por ciento".

El duelo de Colo Colo con U. de Chile está programado para el domingo 12 de marzo a las 18:00 horas en el Monumental, mismo escenario en que se realizará la despedida para Esteban Paredes con un amistoso ante Colón, el 25 de marzo.