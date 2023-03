Fabián Castillo alertó a la U para el Superclásico: Llegamos mentalmente fuertes

El volante de Colo Colo Fabián Castillo se mostró expectante de cara al Superclásico del domingo frente a Universidad de Chile y avisó a los "laicos" que el cuadro "popular" llega fuerte desde el punto de vista mental.

"Creo que llegamos bien, mentalmente fuertes. Si algo caracteriza a este equipo es que no se vence fácil, que independiente del resultado que se dé, siempre estamos unidos. Eso es importante, es una temporada larga y no dependemos solo de los resultados de ahora sino que de lo que viene. Estoy feliz porque se ganó y eso era importante para nosotros", explicó en conversación con Al Aire Libre en Cooperativa.

"Los clásicos son partidos aparte, que no puedes perder. Me ha tocado jugar muchísimos intensos, en Turquía un clásico muy intenso y se vive de manera diferente, especial, así que nada... esperamos estar a la altura de lo que es el clásico, más que nada yo que soy un jugador nuevo. Para mí, es algo especial y más que vamos a estar acá", agregó.

También apuntó que en su caso, "más que pensar en lo individual, trato de pensar en el grupo. Lo más importante es que el equipo saque el resultado positivo, uno como jugador va a tener momentos muy buenos y otros regulares y malos, pero lo más importante es que el domingo la gente se esté abrazando y podamos ganar el partido".

Sobre Universidad de Chile estimó que se trata de "un equipo que juega bien, por algo está en la parte de arriba. Es un equipo que está sólido, pero vamos a hacer nuestro juego, a prepararnos lo mejor posible para derrotarlos. Es lo que quiere nuestra gente y lo que queremos nosotros, que al final del partido podamos salir contentos y satisfechos".

En su experiencia en Colo Colo manifestó que "ha sido complicado, no he tenido los grandes partidos, pero me siento bien, cómodo, la confianza que me está dando el profe es importante para mí, venía de jugar poco en México y eso cuesta, volver a agarrar el ritmo de juego, pero estoy muy feliz porque el equipo me respalda, eso para mí es importante".

"Todos los jugadores me dan esa confianza, es lo mismo que ha hecho el cuerpo técnico, de ahí de a poco sigo ganando terreno, los goles me motivan más, me dan un plus de confianza y lo único que queda es seguir trabajando, adaptándome al equipo, al ritmo que quiere el profe para poder estar en el once y estoy feliz", indicó.

Por esto, alertó que para el Superclásico "lo único que como jugadores siempre podemos prometer son las ganas, no podemos prometer algo más, en mi caso que esperen muchas ganas, soy un jugador que intenta presionar fuerte, ganar los duelos y agradezco también por el apoyo que han tenido no solo conmigo sino con todos los compañeros nuevos".

"Ya he tenido la fortuna de mirar algunos videos y es algo súper intenso, la verdad, durante la semana creo que ya se va a empezar a sentir y a percibir esa energía de que es un partido aparte, así que nada, ya he tenido la oportunidad de verlo y espero como dije anteriormente estar a la altura de un partido como ese", cerró.

El Superclásico se jugará el domingo 12 de marzo desde las 18:00 horas en el Estadio Monumental.