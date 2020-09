Fabián Orellana se aventuró con un pronóstico para el Superclásico: Será empate

El nuevo delantero de Real Valladolid, el chileno Fabián Orellana, comentó su llegada al club asegurando que le presentaron un proyecto muy interesante, aunque también tuvo palabras para el Superclásico que Universidad de Chile y Colo Colo protagonizarán este domingo en el Estadio Nacional.

"Llegan en un momento complicado, después del confinamiento, ya que ambos llegan con poco fútbol", dijo.

"Vamos a dar empate, pero ojalá haya goles y la gente disfrute", añadió el delantero de Real Valladolid, quien insistió en que si lo sigue haciendo bien, prefiere "quedarse en España", puesto que "nadie" lo ha llamado desde Chile para volver.

Respecto a la cada vez mayor presencia de chilenos en la liga española, como Claudio Bravo, Arturo Vidal o el técnico Manuel Pellegrini, Orellana comentó que "es lindo ver jugar a chilenos en la liga española, porque eso quiere decir que lo hacemos bien, y cuanto más lleguen, mejor".

Sobre su llegada a Valladolid, explicó que "la idea era seguir en España, donde me encuentro muy a gusto y donde confío en continuar varios años más y por eso me vine a Valladolid".

Al atacante no le importa qué lugar ocupar sobre el campo. "Me da igual. Donde decida el entrenador voy a jugar y a intentar hacerlo bien. Físicamente me encuentro muy bien", expresó.