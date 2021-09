Figueroa y el Superclásico: Me tocó anotar con los dos equipos y es sumamente emocionante

El destacado ex futbolista de Universidad de Chile y Colo Colo Luis Pedro Figueroa palpitó el clásico del próximo domingo en el Estadio El Teniente de Rancagua y recordó la posibilidad que tuvo de marcar con ambas camisetas en este tipo de partidos.

En diálogo con Al Aire Libre PM, Figueroa dijo que "me tocó hacerlo con los dos equipos y es sumamente emocionante. Tiene que ver con el hecho de que son partidos únicos, importantes y sin duda que te marcan. Tuve la linda posibilidad de anotar por los dos equipos y eso es algo que estando retirado se recuerda con mucha emoción".

"Recuerdo que después de haber hecho los dos goles por la U, me tocó hacer el 3-1 en el Monumental (2009), cuando ganamos con dos goles de Lucas Barrios y uno mío. En ese momento tenía amigos y conocidos de la U que me hablaban, echaban su garabato y todo eso, pero es parte de lo lindo que es el fútbol", añadió "Figue".

Sobre la mala racha de los "azules", que no le ganan a Colo Colo desde el 2013, el ex lateral derecho aseguró que "es muy difícil dar una respuesta respecto a eso. Es un tema recurrente en el Monumental y ahora último en general. Yo he visto partidos buenos de la U en algunos clásicos, pero no ha podido marcar esa diferencia".

Finalmente, comentó sus expectativas para este Superclásico: "Al ver el partido uno quiere y desea que el clásico sea dinámico, que hayan posibilidades y que hayan goles".

Figueroa anotó en dos ocasiones ccon la camiseta de la U en clásicos, una de ellas en la final de vuelta del Torneo de Apertura 2006, forzando la definición a penales (que ganó el "Cacique"). Por Colo Colo marcó en el 2009 en un triunfo por 3-1, con Gualberto Jara como técnico interino.

Universitarios y "albos" jugarán el domingo a las 16:30 horas (19:30 GMT) en el Estadio El Teniente y tú podrás vivirlo con el Marcador Virtual de AlAireLibre.cl y la transmisión de Al Aire Libre en Cooperativa.