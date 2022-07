Gabriel Suazo: En la cancha da lo mismo la historia y la diferencia de puntos

El capitán y defensor de Colo Colo, Gabriel Suazo, hizo la previa del Superclásico que el elenco albo afrontará este domingo ante Universidad de Chile en Talca, y aseguró que más allá de la diferencia de puntos y de la historia favorable en los últimos duelos, todo eso queda fuera de la cancha.

"Son cosas externas a nosotros, que se pueden hablar entre los hinchas. Para nosotros siempre será un Superclásico, sea cual sea la historia. Es un partido importante para nosotros de cara a lo que queremos conseguir que es el campeonato, y lo vivimos como tal", dijo Suazo en conferencia de prensa conjunta con el capital azul, Felipe Seymour.

"Más allá de que se hable de la diferencias de puntos, este es un partido nuevo donde si bien la historia está ahí, en la cancha da lo mismo, y lo debemos jugar como un Superclásico, y ganar como todo partido que venga", añadió.

"En esa misma línea, el lateral izquierdo del elenco albo explicó que "primero que todo el favoritismo se plantea desde la prensa, desde los hinchas. Para nosotros ganar ha sido siempre el objetivo, no solo ahora que estamos más arriba. Lo repito, lo vivimos de la misma forma, no nos centramos en que si dicen que somos favoritos. Puede ser porque estamos mejor en la tabla, pero sabemos que es un rival duro, que tiene jugadores fuertes, que tienen extremos rápidos y por eso debemos contrarrestar sus fortalezas, para después con nuestras armas hacer daño".

Suazo dijo que "la presión en estos partidos siempre está para nosotros y para ellos. Hay que saber convivir con eso. Nosotros tenemos la presión de ganar siempre en cualquier estadio, en cualquier partido y hemos demostrado jugar con esa presión. A veces te puede salir mejor o peor".

Respecto a la posibilidad de que se acabe la racha que sostiene el cuadro albo ante su clásico rival, Suazo dijo que "jamás voy a pensar en perder. Esto es fútbol, es un deporte donde puedes perder, ganar o empatar, pero nosotros no nos ponemos en ese punto de vista. Nuestra mentalidad es ganar, y luego si llega a suceder se verá en ese momento, porque estamos en la sintonía de querer ganar".

Sobre el inusual escenario del partido, el Fiscal de Talca, Suazo comentó que "es lamentable que esto pase en el partido más esperado por la gente y espero que no pasen este tipo de situaciones, porque si me tocase a mí no saber dónde jugar fin de semana tras fin de semana sería un poco molesto".