Gerente de competiciones: La U sigue teniendo a Chillán como opción para el clásico

El gerente de competiciones de la ANFP, Yamal Rajab, comentó la búsqueda de estadio por parte de Universidad de Chile de cara al clásico del próximo domingo 31 de agosto ante Colo Colo, y aseguró que pese a los dichos de las autoridades, Chillán se mantiene como alternativa para albergar el duelo válido por la fecha 20.

"La U está en búsqueda de estadio, y Chillán es una opción. Yo me estaré reuniendo con ellos para seguir viendo otras opciones, y la U está trabajando en el estadio de Chillán", dijo Rajab a la prensa.

"Me comuniqué con Universidad de Chile y conversamos con la prensa respecto al portazo que habría desde Chillán, pero me explicaron que no era tan así, y me dijeron que esperáramos", añadió el funcionario.

Rajab también adelantó que Unión Española, que se encuentra sin recinto debido al mal estado de la cancha del Estadio Santa Laura, recibirá a Curicó Unido en San Carlos de Apoquindo.

"Las complejidades de recinto las hemos tenido siempre, porque sabemos que no todos los clubes son dueños de sus recintos. En el caso de Unión Española, les puedo adelantar que el partido ante Curicó Unido se va a desarrollar en San Carlos de Apoquindo el día lunes 25", comentó.