Gustavo Quinteros descartó a Damián Pizarro y Jordhy Thompson del Superclásico por indisciplina

El director técnico Gustavo Quinteros descartó a los delanteros de Colo Colo Damián Pizarro y Jordhy Thompson para el Superclásico contra Universidad de Chile, por un acto de indisciplina.

Los jugadores se pelearon a golpes con otros sujetos en un partido de barrio, durante la noche del jueves.

[VIDEO 📹] Revelaron imágenes de la pelea a golpes que protagonizaron Damián Pizarro y Jordhy Thompson antes del #Superclásico #CooperativaContigo https://t.co/W3SQeNqALD pic.twitter.com/oWFvRrrceX — Al Aire Libre en Cooperativa (desde 🏡) (@alairelibrecl) September 1, 2023

"Thompson y Pizarro (Damián) cometieron errores y cuando esos errores en la vida privada afectan al grupo, hay que tomar medidas. Ninguno será convocado para el partido de mañana", señaló el DT en conferencia de prensa.

"Ellos están arrepentidos, la pasión del fútbol, el etenr amigos que los llevan por un camino que no deberían, y ellos se dejan llevar, nos hace tomar la decisión. No es algo tan grave, pero sí es un error. No va a ser para siempre, ellos tienen la obligación de entrenar y hacer lo posible para estar en el próximo partido... No sé cuándo van a volver", añadió.

El Superclásico

Sobre el Superclásico, Quinteros sostuvo: "Todos los jugadores saben lo que tienen que hacer y estamos muy bien preparados para el partido de mañana. Los clásicos son trabados, pero esperamos hacer un buen juego y que sea un gran espectáculo".

"Nosotros sabemos que será un partido duro, tenemos que enfrentar a un rival que viene herido. Hablamos toda la semana de esto. Siempre el clásico tiene un condimento extra que influye en la motivación. Tenemos que estar a nuestro 100% para tener las mayores posibilidades de ganar", siguió.

Acerca de las recuperaciones de lesiones: "Oscar Opazo entrenó normal desde el martes y Leonardo Gil solamente hoy no entrenó normal por precaución. Se recuperó también Alan Saldivia".

Finalmente, cerró contando una lesión de Fabián Catsillo: "Podría haber tenido ahora más oportunidades, pero lamentablemente tuvo una lesión y seguramente será operado. Le va a llevar un par de meses fuera".

El Superclásico se llevará a cabo este sábado a las 15:00 horas (19:00 GMT) en el Estadio Santa Laura por la Fecha 23 del Campeonato Nacional.