Gustavo Quinteros: No fue un partido lindo, pero estamos conformes

El técnico de Colo Colo, Gustavo Quinteros, se manifestó conforme con el triunfo por 1-3 del elenco albo en el Superclásico ante Universidad de Chile, y aseguró que pese a no ser un partido lindo, sí sabían que haciendo un partido correcto podían hacerle daño al archirrival.

"El primer tiempo el juego directo nos complicó con sus dos delanteros (Ronnie Fernández y Cristian Palacios) y muchas veces quedamos mano a mano cuando sacaban la pelota larga. En el gol de ellos quedamos en inferioridad por no estar cubiertos en defensa, pero después lo solucionamos. Tuvimos dos ocasiones por tiempo por anotar, estoy conforme, pero no fue un partido lindo, no fue de muchas emociones, pero últimamente los clásicos no han sido tan buenos para el espectáculo", dijo Quinteros en conferencia de prensa.

Explicó que "teníamos que jugar un partido correcto de no cambiar nada de lo que veníamos haciendo, porque tenemos un equipo conformado de comienzo de temporada".

"Sabíamos que ellos (la U) podían cometer errores, han hecho cambios de jugadores, se están armando, jugó un defensor que venía lesionado y por eso sabíamos que si jugábamos de forma constante podríamos marcar diferencias", añadió.

Sobre nombres propios, Quinteros valoró lo realizado por el goleador del equipo, Juan Martín Lucero.

"Para mí Lucero es el primer defensor del equipo, y hoy está en un momento de mucha confianza, y está definiendo jugadas importantes", comentó el DT boliviano-argentino.

Quinteros también se refirió al principal reto del equipo: "Nosotros tenemos un objetivo claro, que es ser campeón, pero para pensar en un objetivo grande, hay que pensar en los objetivos pequeños y para eso trabajamos concentrados y con humildad", expresó.

"Da tranquilidad mirar la tabla pero eso no te soluciona nada, y tienes que seguir ganando, seguir jugando para superar a los rivales que vienen", añadió.

Por último, Quinteros bromeó con la posibilidad de seguir jugando en Talca luego de además del Superclásico, Colo Colo ganó la Copa Chile y evitó el descenso.

"Sería bueno jugar como local en Talca, porque nos ha ido bien. Hemos tenido buenas experiencias acá y vamos a hablar con los directores", expresó.