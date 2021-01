Johnny Herrera y el clásico: Si puedo mandar un mensaje a la U, ésta es la oportunidad

El arquero de Everton y ex portero y capitán de Universidad de Chile, Johnny Herrera, analizó el clásico que el cuadro azul jugará este domingo ante Colo Colo en el Estadio Monumental y aseguró que este partido es una buena oportunidad para romper la mala racha que el cuadro laico tiene en el recinto de Macul.

"Si puedo mandar un mensaje a la gente de la U, ésta es la oportunidad. Con Everton vimos muy descompuesto a Colo Colo, muy desesperado. Nos ganaban 1-0 tirando pelotazos. Prácticamente no me llegaron en ninguna jugada colectiva. Colo Colo se cae físicamente, su merma es muy significativa", dijo Herrera en el programa "Todos Somos Técnicos", del CDF.

"La U tiene que ir a buscar el partido, se tiene que atrever y dejar todo. Podría ser el partido que condena a Colo Colo al descenso también. Será un clásico muy atractivo y de mucho morbo. Me toca verlo de fuera, pero lo voy a disfrutar como hincha, y que mis ex compañeros rompan esa maldita racha", añadió Herrera.

"La oportunidad que tiene la U, otra como esta es difícil... Históricamente es el peor Colo Colo, nosotros terminamos en Everton muy tristes porque desaprovechamos una opción importante de golpear a Colo Colo cuando no está bien. No tienen extrema confianza, no tiene margen de hacer algo más. La U tiene que ir a buscar, salir con personalidad y de esa forma, si es así, yo creo que la U puede ganar", complementó.

Y sobre la lucha de azules y albos por la permanencia, Herrera no se guardó nada: "No soy cínico, sinceramente me importa muy poco lo que pasa con Colo Colo, sí me importa que ojalá la U mantenga la categoría y que la directiva de una vez por todas haga las cosas bien. No soy de esos cínicos que dicen que ojalá Colo Colo no baje por el fútbol chileno. No puedo decir eso y después andar cantando que se vayan a la B. Que pase lo que tenga que pasar, que bajen los que tengan que bajar. Ojalá que se salve la Gloriosa (U), Everton entre en torneo internacional y somos todos felices", expresó.