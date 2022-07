La preocupación de Castañeda de cara al superclásico: Hay mucha diferencia a favor de Colo Colo

El ex jugador y técnico de Universidad de Chile Víctor Hugo Castañeda evidenció su preocupación de cara al superclásico que el elenco azul disputará este domingo ante Colo Colo en Talca y aseguró que una evidente diferencia a favor del elenco albo.

"Esta diferencia que hay en la tabla, en los números y rendimientos, en lo colectivo e individual, es patente. Hay mucha diferencia a favor de Colo Colo", dijo el otrora seleccionado chileno en diálogo con El Mercurio.

"En el juego de la U se mantienen las mismas dudas de siempre, no hay una mejora sustancial y la realidad indica que colectivamente el equipo no ha funcionado, no hay un buen circuito futbolístico", añadió.

"López hizo lo que había que hacer, ordenarse de atrás hacia adelante, porque la U es el equipo que más goles ha recibido en los últimos cuatro o cinco años y eso es un problema. Uno ve a la U y ve delanteros muy huérfanos, aislados. Antes estaba esa sensación de que si las cosas no salían, estaba Larrivey para salvar, pero ahora uno no ve variantes para llegar al arco rival", complementó.

De la misma palabra es César Vaccia, ex DT azul, quien expresó que "se ve complejo el panorama. A la U le cuesta mucho. Y aunque a veces no se sufra tanto en propio arco, tampoco se ven armas para llegar al pórtico contrario".

"Es complicado llegar así, con tantas dudas, a un clásico", añadió.