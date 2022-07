Marco Rojas sabe cómo se gana un Superclásico en el Monumental

El refuerzo de Colo Colo Marco Rojas contó que ya sabe cómo se vive el Superclásico en el Estadio Monumental, pues durante su adolescencia visitó nuestro país y presenció un encuentro ante la U en el recinto de Pedrero que terminó en victoria para el "Cacique".

"Cuando tenía 14 ó 15 años pasé un tiempo en Chile y vinimos a ver un Superclásico en este estadio", contó durante su presentación, en la cual también reveló que tuvo emoción al revivir algunas de las canciones que le enseñaron en su familia.

"En el partido anterior que jugamos acá en el estadio fue un momento emocionante y especial, porque las canciones que mi papá y mi familia me enseñaron desde joven, o escuché en la juventud, estaba oyéndolas en vivo, y eso fue epecial. Tengo esas canciones, algunos jugadores firmes en mi mente, por eso estoy muy agradecido y orgulloso de estar acá con la camiseta de Colo Colo", dijo.

"De ese Superclásico me falta un poco, pero de jugadores no sé en qué época o qué tiempo era, pero -recuerdo a -Matías, el Mati Fernández, -Alexis- Sánchez que en su momento jugó acá, creo que fue al mismo tiempo, y vi algunos partidos que debió ser en una época después, a -Esteban- Paredes, algunos nombres conocidos de ese Superclásico no me recuerdo quién estaba jugando, pero el Colo ganó, no me acuerdo del resultado, pero la llegada al estadio, la experiencia con mi papá y mi primo, si recuerdo el día en total es algo que está más apegado en mi mente", añadió.

También, dijo que se acuerda "de otro jugador que lo vi jugar muchos partidos por el Colo y fue Valdivia, el 'Mago' Valdivia".

Si es que juega este domingo ante la U, Rojas dijo que "sería algo especial. Mi padre es chileno, nací en Nueva Zelanda, pero la cultura chilena estaba muy presente en mi juventud y en nuestra casa, el fútbol chileno también, entonces tengo algunos conocimientos de lo que significa este partido en Chile. Vengo de un descanso, entonces necesito el tiempo de mejorarme físicamente", indicó.