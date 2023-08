Nery Domínguez: Más allá de lo táctico, en estos partidos hay que dar algo más

El zaguero de Universidad de Chile Nery Domínguez hizo la previa del Superclásico a disputarse este sábado en el Estadio Santa Laura ante Colo Colo, y aseguró que más allá de las disposiciones tácticas o de los argumentos futbolísticos, el plantel debe trabajar para dar un plus en el duelo ante los albos.

"Lo que dije después del partido es real porque no se nos están dando los resultados y trabajamos día a día para sacar la situación adelante. Estamos con la mentalidad de cada vez estar más fuerte. No sé el argumento que tenemos pero tenemos que trabajar, estar más fuertes como grupo y más allá de lo táctico, en esta clase de partidos hay que dar un plus o dar algo más, y que el hincha se sienta representado", dijo Domínguez en conferencia de prensa.

Respecto a los años que lleva la U sin vencer a Colo Colo, el argentino dice que el actual plantel no se puede hacer cargo.

"La verdad es que no. Más allá de las estadísticas, debemos prepararnos bien para hacer un buen partido, porque queremos ganarlo, por nosotros y por la gente que lo vive de manera muy especial", expresó.

"La idea es mejorar en todos los aspectos y cuando no se dan los resultados, se trabaja también en la parte sicológica, porque se va perdiendo eso. No es lo mismo la semana cuando se gana que cuando se pierde, y los más grandes tratamos de ir metiéndole", añadió Domínguez, quien se mostró contento por volver a contar con público y de paso hizo un llamado a comportarse.

"Estamos contentos de que vuelva la gente, porque siempre la hinchada es un plus. Sabemos que será una fiesta y nosotros debemos dar lo mejor para que ellos se sientan representados y de paso pedir que se comporten bien porque para nosotros es importante que ellos estén", expresó.

Domínguez también se refirió a la continuidad de Mauricio Pellegrino en caso de no salir airoso en el duelo ante los albos.

"No es un tema que hablemos, no pensamos en ese escenario. Nosotros pensamos en trabajar bien, en trabajar todos los aspectos y en estar bien preparados. Los otros escenarios que se planteen ustedes o lo que se diga, no corre por cuenta nuestra", expresó.