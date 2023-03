Quinteros: El objetivo es superar al rival, no pensar en los años que la U lleva sin ganar

Colo Colo recuperó a Maximiliano Falcón y Erick Wiemberg para el Superclásico #Cooperativacontigo https://t.co/yRY6NFW7J7 pic.twitter.com/ZMA45FWHFA — Al Aire Libre en Cooperativa (desde 🏡) (@alairelibrecl) March 9, 2023

El entrenador de Colo Colo, Gustavo Quinteros, restó importancia a la posibilidad de estirar la racha que tiene el cuadro "popular" en el Superclásico ante Universidad de Chile y estimó que fundamental es enfocarse en alcanzar los tres puntos y seguir encendidos en la lucha por los primeros puestos.

"Como entrenador no le doy tanta importancia a esas cosas, trato de transmitir lo que tenemos que hacer, lo que venimos haciendo y lo que debemos corregir. El fútbol es hoy, lo que pasó ya pasó y tenemos que estar al cien por ciento para jugar un partido", explicó.

"Ganando dos partidos seguidos, o tres, quedas primero, entonces nuestro objetivo no es pensar en los años que viene sin ganar la U. El objetivo es tratar de llegar a las primeras posiciones, ganar tres puntos, jugar mejor y corregir errores. Estoy todo el tiempo transmitiendo eso", siguió.

Luego, insistió en que "no le doy tanta importancia a esas cosas, a lo mejor la gente sí, pero transmito al jugador la tranquilidad de que si jugamos como el partido anterior y agregamos algunas cosas, podemos superar al rival".

En ese sentido aportó que "espero tener partidos más importantes en la temporada, tenemos que pelear el campeonato, la Copa Chile, para pasar una fase más de Libertadores. Son partidos definitorios importantes. Este es un clásico, no digo que no es un partido importante, lo es para el hincha en lo anímico, pero recién comienza la temporada, todavía no hay un partido definitorio. Si repetimos el juego del partido anterior y mejoramos algunos aspectos podremos ir creciendo como pensamos".

El Superclásico está programado para el domingo 12 de marzo a las 18:00 horas en el Estadio Monumental.

Otras frases de Quinteros:

- Sobre Leonardo Gil: "Tiene mucha voluntad para presionar, recuperar balones, ganar segundas pelotas. Es una muy buena opción para este partido teniendo en cuenta esas cosas, el rival juega con dos delanteros, tres detrás de la línea ofensiva y un volante pivot, mete mucha gente en el medio por adentro, por ahí la característica de Gil puede ser importante, pero no está decidido. Entrenamos con él, con Carlos Palacios, Jordhy Thompson y está bien, así que tenemos opciones para tener en cuenta, pero siempre terminamos poniendo jugadores que tengan características para determinados partidos en algunas posiciones; a veces cambiamos y a veces no, pero lo bueno es que están los tres muy bien para jugar".

- El nivel de la U: "El rival mostró buenos momentos y algunos no tan buenos, con altibajos, se le dieron algunos resultados que le dio la posibilidad de sumar puntos, pero es un equipo que viene con altibajos y nosotros lo mismo".

"Sobre el entrenador no puedo opinar más allá, no lo conozco tanto a él, no sé cómo piensa, no hemos tenido la posibilidad de hablar mucho de fútbol. Ha trabajado en equipos donde le ha ido bien, así que supongo que es un entrenador que está capacitado para dirigir un equipo grande como la U, y hasta el momento le está yendo bien, está con expectativas y hace tiempo la U no estaba en esa posición, el entrenador tiene méritos, está haciendo cosas positivas para el equipo".

"Más allá de analizar a los rivales o como viene jugando el rival, que siempre lo analizamos y tenemos en cuenta lo que hace, tenemos que estar más preocupados de nosotros porque venimos con altibajos, rearmando un equipo que hubo muchos cambios, que tenemos que mejorar todavía. Es hoy por hoy estamos más metidos en lo que nosotros podemos llegar a mejorar que en el rival que tenemos que enfrentar".

- Benegas y Lezcano: "Son parecidos y distintos, en el área se mueven bien, Benegas a veces sale más, está más acostumbrado a correr en defensa, presionar, ayudar a los volantes en muchas ocasiones y eso hace que a veces salga más del área; Lezcano es peligroso, está siempre bien ubicado en el área. Lo ha mostrado, con menos minutos que otros delanteros ha sido eficaz".

- La humildad en el plantel: "En el tema de la humildad, en la voluntad de hacer el trabajo, el jugador que está en Colo Colo sabe bien como pienso, como quiero que jueguen. El jugador que no corre acá no juega, porque el fútbol moderno va para ese lado. Cuando todos los jugadores están comprometidos, saben lo que tienen que hacer y corren al cien por cien, se facilita más. El partido con Magallanes se jugó el 80 por ciento en campo rival, no podían progresar, hicimos el gol con una presión alta. Todo lo que pensamos de la manera en que tenemos que jugar, el partido anterior se hizo".

- Los entrenamientos con Esteban Paredes: "Siempre transmite cosas positivas y es un ganador, es muy querido en el club, tiene amigos, excompañeros y amigos. Se está preparando para una despedida merecida, estamos contentos que esté con nosotros, es un tipo que aporta todo lo positivo, estamos tranquilos con él".

- La cancha del Monumental: "Hoy no está buena, pero hay especialistas que dicen que en unos días estará muy buena, confiamos en que sea así; hoy no está buena, pero confiamos en los especialistas, no me puedo meter porque no sé de césped, pero esperemos que en el futuro y muy pronto se ponga mejor y podamos tener un campo de juego donde todos estén contentos y nos pueda ayudar a todos los equipos".