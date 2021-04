Quinteros: No siento la presión, es un partido para demostrar que el equipo está mejorando

El entrenador de Colo Colo, Gustavo Quinteros, afirmó que no siente presión de cara al Superclásico de este domingo, en el cual su equipo tiene la opción de extender su racha sin derrotas en el Estadio Monumental ante Universidad de Chile.

"No siento la presión, siento cada partido importante como una oportunidad más de poder demostrar que el equipo está mejorando, jugando cada vez mejor y eso transmito a los jugadores. Cada partido es una oportunidad prar mostrar las condiciones de cada uno de superar al rival. No siento presión para nada, el fútbol tiene tres resultados y pensamos en ganar los partidos, no entramos pensando en que lo vamos a perder, más allá que a veces los resultados no sean esperados", declaró este viernes.

"Tenemos un equipo que está mejorando cada vez más, ojalá el domingo, que es un clásico y un partido importante para mucha gente, pero un partido que vale tres puntos como todos, por rivalidad, historia y lo que significa, ojalá podamos jugar mejor que el rival y ganar", indicó.

"Formamos un equipo que pueda jugar 90 minutos lo mejor posible y como es una semana especial, un partido de tres puntos, tenemos que tomarlo con mucha seriedad como todos los anteriores, pero tenemos que seguir creciendo, dando más herramientas a jugadores y equipo para seguir mejorando, ojalá lleguemos a este partido y logremos que cada jugador juegue a su mejor nivel", comentó.

Aún con respecto al clásico, reiteró que "es un partido especial, pero nosotros los entrenadores tenemos que alejarnos de esas situaciones y preparar los partidos con el mismo profesionalismo y dedicación".

"Sabemos que para mucha gente es un partido especial, es importante para mí como entrenador porque una victoria nos deja más cerca de la punta, es lo que bucamos. En los clásicos es impredecible, uno puede llegar mejor que el otro y en este caso venimos ambos de ganar y jugar bien. Ojalá salga un buen espectáculo, que los dos equipos quieran ganarlo, ser protagonistas y dar un buen espectáculo de fútbol", continuó.

"El tema del clásico es un tema anímicamente especial, tenemos que trabajar de la misma manera, al cien por ciento y buscar la manera que el juego pueda ser capaz de hacer ganar al equipo", completó.

Quinteros comandará a Colo Colo cuando este domingo enfrente a la U desde las 16:00 horas en el Estadio Monumental.