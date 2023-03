Quinteros quedó disconforme: El arquero rival empezó a hacer tiempo desde la primera jugada

El entrenador de Colo Colo, Gustavo Quinteros, aseguró que el resultado que cerró en el Superclásico con Universidad de Chile, que concluyó con un pálido 0-0, se produjo a raíz de la búsqueda de los azules por irse con al menos un punto desde Macul.

"Creo que en el inicio Colo Colo fue en búsqueda del resultado, hizo todo lo posible para ir por el triunfo, quizás en la primera jugada se notó que el arquero empezó a hacer tiempo desde el principio", señaló en conferencia de prensa.

"La intención del rival a lo mejor era dejar pasar el tiempo, intentar defenderse con mucha gente y aprovechar una contra o una pelota parada, nosotros tratamos de ir en busca del partido. Tuvimos dos o tres opciones claras en el primer tiempo, pero ellos no tuvieron situaciones, así que hubo un equipo que quiso ganar desde el comienzo y otro que vino a buscar un punto y lamentablemente se lo llevó", declaró.

En esa línea aportó que "Colo Colo generó cinco situaciones claras, una pegó en el travesaño, tuvo mano a mano. Ellos no llegaron nunca, así que que -Mauricio Pellegrino- opine sobre su equipo. Colo Colo generó esas situaciones para ganar el partido, no tuvo ninguna en contra. El resultado fue injusto".

También se refirió a una polémica acción en que Yonathan Andía intentó controlar el balón en el área azul: "Me la mostraron y fue mano, el árbitro no la ve. No sé quién esá en el VAR y habría que pedir los audios para ver por qué no la analizaron porque es un penal que te puede dar la posibildiad de un triunfo, pero el árbitro dirigió bien, le faltó la amarilla para el arquero porque empezó a hacer tiempo desde el inicio y revisar esa jugada".

Además defendió la "solidez defensiva" de su plantel, pues "el equipo estuvo sólido porque no nos generaron ninguna ocasión de peligro, el rival no llegó nunca. La salida de juego es otra cosa, nos equivocamos en optar por salir largo cuando teníamos que intentar salir por abajo, pero perdimos pelotas en las salidas o no encontramos claridad porque el rival se defendía con mucha gente. Creo que la defensa fue muy sólida y la salida del juego tenemos que seguir trabajándola".