Stöhwing: No se alcanza a hacer el Registro Nacional de Hinchas para el Superclásico

El presidente de Blanco y Negro, Alfredo Stöhwing, afirmó que buscarán la manera de tener de forma voluntaria el Registro Nacional de Hinchas pedido por las autoridades para que sus seguidores puedan adquirir entradas al Superclásico del domingo, pues, según sus palabras, no alcanzan a implementarlo para aquel encuentro.

"Nosotros lo vamos a tratar de hacer de forma voluntaria, por supuesto estamos de acuerdo con el registro y vamos a colaborar, pero vamos a partir hoy con la venta de entradas y obviamente no se alcanza hacer el Registro Nacional de Hinchas", declaró en la llegada del plantel a Santiago tras el 1-1 con Sportivo Trinidense.

El dirigente de los "albos" también anticipó que consiguieron autorización para realizar un arengazo este viernes, con presencia de 10.000 hinchas y que los simpatizantes castigados en la Supercopa podrán acudir igualmente al Monumental en el pleito con la U

"Nuestra postura es que pueden entrar, hicimos todas las gestiones, apelamos al Tribunal, se acogió la orden de no innovar, por lo tanto todos esos hinchas pueden entrar", dijo.

En lo relacionado con la protesta del plantel por la negociación de los premios, dijo que "hay perfecta relación" y que seguirán gestionando para llegar a un acuerdo, mientras que dejó la puerta abierta para contratar a un nuevo refuerzo.

"Siempre puede haber novedades de último momento (...) siempre es bienvenido que llegue un nuevo refuerzo que signifique alguna diferencia, pero si no se alcanza o no se puede, no se hace no más", cerró.