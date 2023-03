Superclásico: No habrá audio de VAR por la posible mano de Yonathan Andía

El deseo de Gustavo Quinteros, técnico de Colo Colo, de escuchar los audios del VAR por la supuesta mano de Yonathan Andía en el Superclásico no se podrá cumplir, según informaron desde la ANFP a Al Aire Libre en Cooperativa, ya que la jugada ni siquiera fue revisada.

