Walter Montillo: El equipo está con ganas de quebrar los siete años sin triunfos ante Colo Colo

El volante de Universidad de Chile Walter Montillo afirmó que está en buenas condiciones y que junto al equipo azul harán un buen partido este domingo ante Colo Colo, en el Superclásico del fútbol chileno.

"Me siento pleno, óptimo y veo que los muchachos también, con ganas de quebrar esos siete años de que no se le gana a Colo Colo", indicó, en relación a que los azules ganaron por última vez ante los "albos" en el 2013.

En ese sentido, postuló que "me siento muy bien y creo que el equipo estará preparado para hcer un gran partido. Eso no significa que será fácil, creo que si jugamos bien y hacemos lo que veníamos entrenando, que en momentos contra Palesitno no lo hicimos, tendremos más chances".

"Casi siempre en los clásicos tienes un poco menos de espacio que en los otros partidos, están todos mucho más concentrados, estamos preparados para dar ese salto, creo que aparte lo necesitamos, si venimos hablando que queremos pelear un campeonato y estar entre los equipos dee arriba, clasificando a las copas, hay que ganr este tipo de partidos, si no, se hace difícil", explicó.

"Vamos a necesitar de todos el domingo, es un lindo partido para volver a sumar de a tres y más aún un clásico, que todos queremos ganar", advirtió el volante, que luego afirmó que en la U también hay jugadores experimentados.

"Acá también tenemos jugadores con experiencia, trataremos de hacer nuestro mejor partido, jugar como sabemos y tratar de ganar. Se respeta mucho la trayectoria de cada uno de los jugadores, pero de este lado también tenemos muchos jugadores con trayectoria y experiencia", indicó.

En ese sentido apuntó también a que la única manera de romper las estadísticas, es "ganar... asumimos que hace mucho que no le ganamos, obviamente, porque somos parte de la institución, pero no tienen que cargarlo a todos los jugadores que están en este plantel".

El Superclásico se disputa este domingo a las 14:00 horas en el Estadio Nacional.