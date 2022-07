Zamorano y el Superclásico: Colo Colo está en un momento muy bueno, pero hay que jugar los partidos

Iván Zamorano, ex delantero de la Roja y Colo Colo, adelantó lo que será la edición 192 del Superclásico del fútbol chileno, donde ambos clubes llegan con realidades opuestas en el Campeonato Nacional.

"Es el partido más importante del año, trascendental. Los jugadores de cada equipo sienten la tensión, presión, nerviosismo y ansiedad. El que pueda manejar este tipo de circunstancias resulta tener una mayor posibilidad de ganar, es un partido importante para la motivación y lo que viene más adelante.

Pese al favoritismo albo, el ex Real Madrid no descarta una sorpresa azul. "Colo Colo está viviendo un momento muy bueno y la U hace rato que no puede generar triunfos, pero las estadísticas también están para romperlas", indicó.

"Los partidos hay que jugarlos siempre y tienen 90 minutos para intentar cambiar (la historia). Hay que vivirlos desde la intensidad del vestuario y el trabajo en la semana, marcan una historia y los jugadores tienen que estar preparados para ellos", sumó, mencionando que apuesta por una victoria del "cacique".

El partido entre Universidad de Chile y Colo Colo se disputará este domingo 31 de julio, a partir de las 13:30 horas en el Estadio Fiscal de Talca, y contará con la cobertura de Al Aire Libre en Cooperativa y AlAireLibre.cl.