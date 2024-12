Pablo Milad entregó pistas de cómo y cuándo se disputará la Supercopa

Colo Colo y Universidad de Chile, ganadores del Campeonato Nacional y Copa Chile, respectivamente, deben enfrentarse para definir al Supercampeón de la temporada 2024 del fútbol chileno.

El choque entre albos y azules aún no tiene recinto definido, pero desde la Asociación Nacional de Fútbol Profesional comenzaron a dar luces de cómo y cuándo se realizará este compromiso que dará inicio a la temporada 2025.

En la ANFP apuestan por un partido único para definir la Supercopa

El timonel de la ANFP, Pablo Milad, reconoció que la modalidad de cómo se definirá la Supercopa aún es un misterio, pero adelantó que la idea del órgano rector del fútbol chileno es que el compromiso se dispute en un sólo encuentro.

"Nosotros pretendemos que se juegue un partido, independiente de las propuestas que se han barajado. Los problemas son cómo se entrega la copa si gana uno o el otro, entonces estamos viendo la posibilidad primero, según la autorización de las autoridades, de hacer un partido único, y si no es así, jugaríamos de ida y vuelta, pero todo no se ha resuelto porque no tenemos todo sobre la mesa", dijo Milad.

“Tenemos que ver los pro y contra de todo. Se pierde el sentido de un partido final, que es lo habitual para la Supercopa, y tenemos que ver los niveles de seguridad por si un equipo gane en el estadio del otro el campeonato, que es un riesgo bastante alto. Estamos viendo con calma la autorización, viendo las alternativas de jugar el partido único en provincia”, siguió manifestando el mandamás de la ANFP.

Pablo Milad, presidente de la ANFP, habló de la definición por el trofeo, donde se enfrentan #ColoColo, campeón del Torneo Nacional, ante #UdeChile, monarca de Copa Chile: "La posición de los clubes es jugar uno y uno" pic.twitter.com/LZ8RmJbwnq — ESPN Chile (@ESPNChile) December 10, 2024

Fecha final para la definición de la Supercopa

Falta definir el escenario dónde se jugará la Supercopa y la modalidad, pero ya hay luces de las fechas en las que se enfrentarán albos y azules.

De acuerdo a lo manifestado por Pablo Milad, en cualquiera de las dos opciones que se barajan para disputar la Supercopa las fechas ya se encuentran definidas. Así, sea un encuentro o dos, el Supercampeón se conocerá el 26 de enero.

“Si es partido único, será el 26 de enero; si hay dos, sería el 22 y 26 de enero", reveló Milad.