Sigue la teleserie ¿Ahora está en duda la Supercopa en La Serena?

La Supercopa del fútbol chileno entre Colo Colo y Universidad de Chile se ha transformado en un dolor de cabeza para la ANFP, debido a que aún no se define una sede para el partido a poco más de un mes para que se desarrolle.

El estadio La Portada de La Serena parecía ser el recinto seguro para este duelo, después de que la propia alcaldesa de la ciudad, Daniela Norambuena, dijera en Radio ADN que recibieron la solicitud de la ANFP, que están "contentos" por eso y que están evaluando si la realizan el 25 o 26 de enero.

No obstante, una nueva piedra de tope apareció en las últimas horas para que se lleve a cabo este partido en esa sede.

La traba para que la Supercopa se juegue en La Serena

El delegado presidencial de la Región de Coquimbo, Galo Luna Penna, puso un freno al asunto y primeramente señaló: "No hemos recibido una solicitud formal para que se realice este partido en La Serena, por tanto, no nos vamos a pronunciar sobre algo que no se ha formalizado".

"Desde ya nosotros hemos planteado nuestra preocupación porque esto requiere de la coordinación y requiere de esfuerzos adicionales. Recordar que nosotros en verano tenemos muchos turistas, vamos a tener una cifra récord de turistas argentinos", agregó.

"La cartelera de eventos masivos con los dispositivos de Carabineros ya está y, por tanto, un encuentro de estas características requiere que otros medios se desplieguen, externos a la región, porque nuestras capacidades regionales hoy día están ocupadas y destinadas al reforzamiento de todas las actividades estivales del verano", sentenció.

En Colo Colo insisten por una Supercopa de ida y vuelta

De concretarse, La Serena sería la tercera sede fallida de la Supercopa, luego de que Concepción y Temuco también le bajara el pulgar hace algunos días.

Ante esto, el presidente de Blanco y Negro, Aníbal Mosa, insiste en la idea de que sea un duelo de ida y vuelta: "Oficialmente no tenemos ninguna información. Vi a Milad diciendo desde España que estaban esperando una confirmación de Temuco, pero creo que es muy riesgoso".

"La posición de Colo Colo es un ida y vuelta... Generar un partido con las dos instituciones más grandes del país fuera de la capital va a acarrear que los hinchas vayan, una serie de situaciones en las ciudades. Cualquier alternativa, aparte del ida y vuelta, será más problemática", añadió.

"Nos evitaríamos un montón de problemas y le entregaríamos a la afición dos espectáculos que sería bueno para todo el mundo, TV, clubes, financieramente para gastar en refuerzos. ¿Para qué tener una fiesta si podemos tener dos?", finalizó.