Cristian Canío criticó a Temuco por suspensión de contratos: No hay respuestas del dueño del club

Cristián Canío, veterano referente de Deportes Temuco, conversó con Al Aire Libre en Cooperativa sobre la suspensión de contratos al plantel y funcionaros, además de la reducción de un 30 por ciento del sueldo en el mes de marzo, y manifestó su malestar por la nula respuesta otorgada por la dirigencia del club albiverde.

"No podemos hacer nada, del dueño del club no tenemos ninguna respuesta de lo que pasó. Tenemos que ver el tema del Sindicato (Sifup), por esos días que trabajamos en la casa y no están reconociendo. Muchos compañeros mandaron videos y los subieron a la página del club, y después por orden de los dueños lo bajaron", declaró Canío.

El volante apuntó que esta medida arbitraria, sin diálogo previo con el plantel, afectó a muchos compañeros: "Se les ha hecho difícil, no todos ganan lo mismo. Nosotros como jugadores estamos luchando por todos".

Canío, finalmente, lamentó la postura de la dirigencia del equipo, remarcando que incomoda y que no es primera vez que ocurra una situación así.

"Habla mal de ellos, estoy molesto por esta situación. Yo me fui no de la mejor manera, me trataron muy bien en Coquimbo Unido, y cuando volví pensé que iba a ser diferente, pero siguen pasando las mismas cosas. Volví para disfrutar en mis últimos años de carrera al club que quiero tanto, mi camiseta, y veo que no ha cambiado nada", sentenció.

Cabe señalar que desde Al Aire Libre intentamos contactarnos con Fernando Navarrete, gerente general de Deportes Temuco, para aclarar la situación vivida en el club, pero no pudimos comunicarnos con él.