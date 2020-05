Hugo Droguett: El fútbol ha cambiado, he visto niños de 12 años con representante

El experimentado volante de Deportes Temuco Hugo Droguett analizó la temprana salida de jugadores jóvenes al extranjero y criticó que hayan niños de 12 años con representante, según ha observado.

"El fútbol ha cambiado mucho. He escuchado y visto que niños de 11 o 12 años ya tienen representante. Entonces tienen un par de partidos buenos después de debutar y les tienen una oferta para irse a otros lugares", dijo Droguett en diálogo con el programa Pelota Parada de CDF.

Además, añadió que "el tema económico siempre va a estar latente para el jugador, que siempre viene de escasos recursos, y ve la única forma de mejorar eso, aprovecha la primera oportunidad que tiene, a pesar de que los representantes ven mayormente el tema monetario que el futbolístico, se llevan a cualquier lugar a los chicos, sin tener un poco más de experiencia. Es por eso que algunos fracasan, y a otros les va bien porque imponen su condiciones".

Además, recordó algunos partidos que se alcanzaron a disputar en la Primera B este 2020: "Me acuerdo cuando jugamos con Santiago Morning, que fue un gran partido, y pude hacer un golazo. Después con San Marcos Arica fue un partido extraño, jugamos sin gente, se jugaba y no se jugaba, había una disyuntiva, y después todos para la casa".

Sobre aquel último compromiso que se disputó antes de la paralización por el coronavirus, agregó que "en el transcurso del día se conversó con WhatsApp con los jugadores del rival, el partido se debía suspender. Ellos quisieron jugar y nosotros fuimos al estadio para no arriesgar un castigo, pero fue una situación muy anormal, porque el partido era a las ocho y media y a las ocho de la noche no se decidía si se jugaba o no".

Hugo Droguett recordó el último duelo que disputó con @Temucooficial ante @SM_AricaOficial el 16 de marzo en el Estadio Germán Becker #PelotaParadaCDF 👇 pic.twitter.com/PbqgeD8MBR — CDF (#CDFineEnCasa 🏡) (@CDF_cl) May 28, 2020