Marcelo Salas respondió al plantel de Temuco: Hay puntos que son absolutamente mentira

Marcelo Salas, presidente de Deportes Temuco, salió al paso del fuerte comunicado por parte del plantel del equipo que denunció supuestas irregularidades en la gestión de viajes e incluso remuneraciones impagas.

"Hay algunos puntos donde uno puede hacer autocrítica y otros son absolutamente mentira y fuera de lugar. El tema de los sueldos es una mentira absoluta. O está mal redactado o no se dieron cuenta", indicó a al señal local Ufrovisión.

"Nunca ha habido sueldos atrasados, eso fue reconocido por los chicos en la reunión que tuvieron. Temas de agua; cuando se revienta una bomba de agua en el Complejo es lógico que no vas a tener, nos demoramos cuatro o cinco días en arreglarlo pidiendo una a Santiago. Por mientras se compró agua en camiones", explicó.

"Comida fría... Si va a un restaurant a comer en una concentración o viaje, qué culpa tenemos nosostros. El jugador tiene que pararse o preguntar '¿me puede cambiar o calentar esto?'. Qué culpa tenemos", continuó.

"Están equivocados en el tema de la concentración. Pueden verificar que hay calefacción, aire acondicionado y una señora que les cocina todos los días. Están hablando también de la gente que trabaja ahí. No sé si está mal redactado, mal enfocado o no sé. No entiendo", sumó Salas.

"Que nos acusen de los sueldos, del tema del agua, de la Casa del Jugador es absolutamente mentira. Es inaceptable. No tengo nada que hablar con Gamadiel García (presidente del Sifup); nosotros no estamos en falta. Esperamos el respaldo de la ANFP", agregó.

Sifup expresó su repudio a prácticas dirigenciales de Deportes Temuco #CooperativaContigo https://t.co/V74QIBvqUi pic.twitter.com/PEaOl69Gcz — Al Aire Libre en Cooperativa (desde 🏡) (@alairelibrecl) June 28, 2023

"El daño ya está hecho. (Los jugadores) deberían decir 'ya, disculpa'. Bueno, será para cubrir otros temas. A la hora de dedicarnos a jugar a ganar nada más, no me van a echar la culpa a mí si no marco a un jugador o no atajo una pelota, o no hago un gol. Yo no entro a la cancha", apuntó duramente el exdelantero.

Por ahora, el plantel enfrentará a Huachipato en Talcahuano desde las 18:00 horas por los cuartos de final de la Zona Sur de la Copa Chile, en medio de la turbulencia entre el equipo y la dirigencia.