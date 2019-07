Relator "perdió los papeles" y descargó su enojo ante sus rivales en duelo de la Tercera División

Una curiosa situación se produjo en el duelo entre Deportes Linares y Real San Joaquín por la Tercera División de Chile, ya que luego de que el elenco local anotara el definitivo 3-2 de su victoria, un relator partidario del equipo "perdió los papeles" y descargó su enojo ante el equipo rival y otros elencos que han enfrentado a su escuadra en el torneo.

El profesional de la Radio Ambrosio de Linares Alfredo Avila dio rienda suelta a su ira tras el gol del triunfo y entre otras cosas exclamó: "me tenían chato los de San Joaquín, me tenían chato los de Trasandino, me tenían chato los de Concepción".

"No saben con la chichita que se están curando, no saben los huevos y la pachorra que tiene este pueblo. Le hemos ganado a la cesantía, le hemos ganado a los señores de las empresas, le hemos ganado a las malas decisiones políticas y cómo no vamos a ganar este partido, mierda", agregó con mucha molestia el locutor en medio de la celebración.

Revisa el eufórico relato del profesional de Radio Ambrosio de Linares: